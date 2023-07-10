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Генштаб: враг нанес авиаудары и обстрелял 7 населенных пунктов на Харьковщине

Происшествия 07:12   10.07.2023
Оксана Горун
Генштаб: враг нанес авиаудары и обстрелял 7 населенных пунктов на Харьковщине

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о том, как прошли очередные военные сутки в Харьковской области и Украине в целом.

«На Северском и Слобожанском направлениях противник совершил минометные и артиллерийские обстрелы более 15 населенных пунктов, в том числе Уды и Волчанск Харьковской области. На Купянском направлении наши воины стойко держат оборону. Противник нанес авиационные удары в районах Колодезного и Кисловки Харьковской области. Артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Красное Первое, Фиголовка, Двуречное, Купянск, Кисловка Харьковской области», — сообщили в Генштабе.

В течение суток армия РФ нанесла 30 авиаударов по Украине и совершила 47 обстрелов из РСЗО. Ночью ударила ракетами по Николаеву.

На Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

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«Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла один удар по району сосредоточения личного состава противника. Подразделения ракетных войск и артиллерии за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства на огневых позициях и две станции радиоэлектронной борьбы врага», — проинформировало командование ВСУ.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 10 июля 2023 в 07:12;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал о том, как прошли очередные военные сутки в Харьковской области и Украине в целом".