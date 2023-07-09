Три воина харьковской 92 ОМБр стали Героями Украины посмертно

Два младших сержанта и боевой медик 92 ОМБр удостоены званий «Герой Украины». Соответствующие указы подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Президент Украины присвоил звание «Герой Украины» трем нашим побратимам. К величайшему сожалению посмертно», — сообщили на странице 92 ОМБр в facebook.

Героями Украины стали:

Иван Щеголев, младший сержант – разведчик и основатель «Бешкетників Сірка». Погиб в 24 года.

Алексей Миршавый, младший сержант – пехотинец, командир ударно-штурмовой группы. Погиб в 34 года.

Евгений Храпко, сержант – боевой медик, основатель одного из центров подготовки медиков на базе НЦ «Десна». Погиб в 37 лет.

«Каждый из этих славных воинов самозабвенно защищал страну, не жалея сил и здоровья. Они достойны высших наград. Память о них будет жить вечно в наших сердцах!» — написали побратимы погибших.