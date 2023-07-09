Три воина харьковской 92 ОМБр стали Героями Украины посмертно
Два младших сержанта и боевой медик 92 ОМБр удостоены званий «Герой Украины». Соответствующие указы подписал Президент Украины Владимир Зеленский.
«Президент Украины присвоил звание «Герой Украины» трем нашим побратимам. К величайшему сожалению посмертно», — сообщили на странице 92 ОМБр в facebook.
Героями Украины стали:
Иван Щеголев, младший сержант – разведчик и основатель «Бешкетників Сірка». Погиб в 24 года.
Алексей Миршавый, младший сержант – пехотинец, командир ударно-штурмовой группы. Погиб в 34 года.
Евгений Храпко, сержант – боевой медик, основатель одного из центров подготовки медиков на базе НЦ «Десна». Погиб в 37 лет.
«Каждый из этих славных воинов самозабвенно защищал страну, не жалея сил и здоровья. Они достойны высших наград. Память о них будет жить вечно в наших сердцах!» — написали побратимы погибших.
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- • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 14:28;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два младших сержанта и боевой медик 92 ОМБр удостоены званий «Герой Украины». Соответствующие указы подписал Президент Украины Владимир Зеленский".