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Три воина харьковской 92 ОМБр стали Героями Украины посмертно

Общество 14:28   09.07.2023
Оксана Горун
Три воина харьковской 92 ОМБр стали Героями Украины посмертно

Два младших сержанта и боевой медик 92 ОМБр удостоены званий «Герой Украины». Соответствующие указы подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

«Президент Украины присвоил звание «Герой Украины» трем нашим побратимам. К величайшему сожалению посмертно», — сообщили на странице 92 ОМБр в facebook.

Героями Украины стали:

Иван Щеголев, младший сержант – разведчик и основатель «Бешкетників Сірка». Погиб в 24 года.

Герой Украины Иван Щеголев, 92 ОМБр
Фото: facebook 92 ОМБр

Алексей Миршавый, младший сержант – пехотинец, командир ударно-штурмовой группы. Погиб в 34 года.

Герой Украины Алексей Миршавый - 92 ОМБр
Фото: facebook 92 ОМБр

Евгений Храпко, сержант – боевой медик, основатель одного из центров подготовки медиков на базе НЦ «Десна». Погиб в 37 лет.

Герой Украины Евгений Храпко - 92 ОМБр
Фото: facebook 92 ОМБр

«Каждый из этих славных воинов самозабвенно защищал страну, не жалея сил и здоровья. Они достойны высших наград. Память о них будет жить вечно в наших сердцах!» — написали побратимы погибших.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Общество, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 14:28;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Два младших сержанта и боевой медик 92 ОМБр удостоены званий «Герой Украины». Соответствующие указы подписал Президент Украины Владимир Зеленский".