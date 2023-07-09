Зеленский присвоил звание «Герой Украины» посмертно воину харьковской 92 ОМБр

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию с предложением присвоить звание «Герой Украины» Ивану Щоголеву — одному из основателей подразделения «Бешкетники Сірка».

С просьбой о присвоении звания к Президенту обратился Кирилл Агасиев.

«Присвоение почетного звания «Герой Украины» воину младшему сержанту Щоголеву Ивану Евгеньевичу («Щегол») — основателю и командиру разведгруппы «Бешкетники Сірка» при 92 отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко», — сказано в тексте петиции.

Она набрала необходимые 25 тысяч подписей, и Президент отреагировал.

«Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На сегодняшний день вопросам достойного чествования каждого защитника и защитницы, защищающих Украину от российской агрессии, уделяется большое внимание. Информирую, что мною издан Указ Президента Украины «О присвоении И. Щоголеву звания Герой Украины», — сказано в ответе.

Указ о присвоении звания уже опубликован на сайте Президента Украины.