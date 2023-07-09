Зеленский присвоил звание «Герой Украины» посмертно воину харьковской 92 ОМБр
Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию с предложением присвоить звание «Герой Украины» Ивану Щоголеву — одному из основателей подразделения «Бешкетники Сірка».
С просьбой о присвоении звания к Президенту обратился Кирилл Агасиев.
«Присвоение почетного звания «Герой Украины» воину младшему сержанту Щоголеву Ивану Евгеньевичу («Щегол») — основателю и командиру разведгруппы «Бешкетники Сірка» при 92 отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко», — сказано в тексте петиции.
Она набрала необходимые 25 тысяч подписей, и Президент отреагировал.
Читайте также: Судья-снайпер из Харькова Мамалуй стал полным кавалером ордена «За мужество»
«Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На сегодняшний день вопросам достойного чествования каждого защитника и защитницы, защищающих Украину от российской агрессии, уделяется большое внимание. Информирую, что мною издан Указ Президента Украины «О присвоении И. Щоголеву звания Герой Украины», — сказано в ответе.
Указ о присвоении звания уже опубликован на сайте Президента Украины.
Новости по теме:
Вы читали новость: «Зеленский присвоил звание «Герой Украины» посмертно воину харьковской 92 ОМБр»; из категории Политика на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в вашей стране и городе;
- • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 11:31;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию с предложением присвоить звание «Герой Украины» Ивану Щоголеву — одному из основателей подразделения «Бешкетники Сірка»".