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Зеленский присвоил звание «Герой Украины» посмертно воину харьковской 92 ОМБр

Политика 11:31   09.07.2023
Оксана Горун
Зеленский присвоил звание «Герой Украины» посмертно воину харьковской 92 ОМБр Фото: Дмитро Гребінник/Суспільне Харків

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию с предложением присвоить звание «Герой Украины» Ивану Щоголеву — одному из основателей подразделения «Бешкетники Сірка».

С просьбой о присвоении звания к Президенту обратился Кирилл Агасиев.

«Присвоение почетного звания «Герой Украины» воину младшему сержанту Щоголеву Ивану Евгеньевичу («Щегол») — основателю и командиру разведгруппы «Бешкетники Сірка» при 92 отдельной механизированной бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко», — сказано в тексте петиции.

Она набрала необходимые 25 тысяч подписей, и Президент отреагировал.

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«Спасибо всем, кто присоединился к этой петиции, за активную гражданскую позицию. На сегодняшний день вопросам достойного чествования каждого защитника и защитницы, защищающих Украину от российской агрессии, уделяется большое внимание. Информирую, что мною издан Указ Президента Украины «О присвоении И. Щоголеву звания Герой Украины», — сказано в ответе.

Указ о присвоении звания уже опубликован на сайте Президента Украины.

Автор: Оксана Горун
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  • Категории: Политика, Украина, Харьков; Теги: , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 9 июля 2023 в 11:31;

    • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на электронную петицию с предложением присвоить звание «Герой Украины» Ивану Щоголеву — одному из основателей подразделения «Бешкетники Сірка»".