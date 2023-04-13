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Судья-снайпер из Харькова Мамалуй стал полным кавалером ордена «За мужество»

Общество 13:44   13.04.2023
Виктория Яковенко
Судья-снайпер из Харькова Мамалуй стал полным кавалером ордена «За мужество» Фото: facebook Верховного Суда Украины

Судью Верховного Суда из Харькова Александра Мамалуя, который защищает Украину, наградили орденом «За мужество» I степени.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда.

«Александр Мамалуй в составе сводной снайперской группы Сухопутных войск ВСУ почти четыре месяца выполнял боевые задания под Бахмутом, а также участвовал в боях под Харьковом и Лисичанском», — говорится в сообщении.

В июле 2022 года президент Украины наградил Мамалуя орденом «За мужество» ІІ степени. Орденом «За мужество» III степени харьковский судья награжден в июне 2015 года.

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Автор: Виктория Яковенко

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    • • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 13:44;

    • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Судью Верховного Суда из Харькова Александра Мамалуя, который защищает Украину, наградили орденом «За мужество» I степени.".