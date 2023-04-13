Судья-снайпер из Харькова Мамалуй стал полным кавалером ордена «За мужество»
Фото: facebook Верховного Суда Украины
Судью Верховного Суда из Харькова Александра Мамалуя, который защищает Украину, наградили орденом «За мужество» I степени.
Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда.
«Александр Мамалуй в составе сводной снайперской группы Сухопутных войск ВСУ почти четыре месяца выполнял боевые задания под Бахмутом, а также участвовал в боях под Харьковом и Лисичанском», — говорится в сообщении.
В июле 2022 года президент Украины наградил Мамалуя орденом «За мужество» ІІ степени. Орденом «За мужество» III степени харьковский судья награжден в июне 2015 года.
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- • Дата публикации материала: 13 апреля 2023 в 13:44;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Судью Верховного Суда из Харькова Александра Мамалуя, который защищает Украину, наградили орденом «За мужество» I степени.".