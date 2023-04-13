Судья-снайпер из Харькова Мамалуй стал полным кавалером ордена «За мужество»

Судью Верховного Суда из Харькова Александра Мамалуя, который защищает Украину, наградили орденом «За мужество» I степени.

Об этом сообщили в пресс-службе Верховного Суда.

«Александр Мамалуй в составе сводной снайперской группы Сухопутных войск ВСУ почти четыре месяца выполнял боевые задания под Бахмутом, а также участвовал в боях под Харьковом и Лисичанском», — говорится в сообщении.

В июле 2022 года президент Украины наградил Мамалуя орденом «За мужество» ІІ степени. Орденом «За мужество» III степени харьковский судья награжден в июне 2015 года.