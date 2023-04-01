Харьковский судья-снайпер Мамалуй получил «Серебряный крест» от Главкома ВСУ
Александр Мамалуй в составе снайперской группы Сухопутных войск ВСУ почти четыре месяца выполнял боевые задания под Бахмутом, сообщили в facebook Верховного Суда Украины.
«В марте 2023 года судья Верховного Суда Александр Мамалуй отмечен почетным нагрудным знаком «Серебряный крест» Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины», — проинформировала пресс-служба Верховного Суда.
Это не первая награда Мамалуя за время полномасштабного вторжения РФ. В июле 2022 года Президент Украины Владимир Зеленский уже награждал лейтенанта Александра Мамалуя орденом «За мужество» ІІ степени. Кроме того, у судьи-снайпера есть награды времен АТО — в частности, орден «За мужество» III степени (27 июня 2015 года).
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Бывший судья Хозяйственного суда Харькова стал известным на всю Украину еще в 2014-2015 годах, когда уехал добровольцем в зону АТО во время первой же мобилизации. 18 марта 2014 года он стал в строй в звании солдата. С июня 2014 года — снайпер роты снайперов 93-й ОМБр. В составе своей бригады с 12 июля 2014 по 3 марта 2015 г. участвовал в освобождении и дальнейшей обороне сел Пески, Первомайское, Нетайлово, Опытное, Водяное, г. Авдеевки, обороне Донецкого аэропорта. После демобилизации в 2016 году вернулся к прежней работе. А в 2017-м прошел конкурс на должность судьи Верховного Суда Украины. С началом полномасштабного вторжения РФ снайпер Мамалуй из Верховного Суда вернулся в ряды ВСУ.
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- • Дата публикации материала: 1 апреля 2023 в 08:36;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Александр Мамалуй в составе снайперской группы Сухопутных войск ВСУ почти четыре месяца выполнял боевые задания под Бахмутом, сообщили в facebook Верховного Суда Украины".