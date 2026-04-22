Спас побратима, рискуя жизнью: воина из Харькова наградил Сырский
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский наградил солдата Артема Сердюка почетным нагрудным знаком «Крест храбрых» за мужество во время выполнения боевых задач.
В областном ТЦК и СП сообщили, что воин – родом из Харькова. В гражданской жизни работал строителем.
«С 2023 года проходит службу в ВСУ. Служил в составе 182 отдельного штурмового батальона. Во время боев на Бахмутском направлении получил ранение. После восстановления присоединился к 425 отдельному штурмовому полку «Скала», — говорится в сообщении.
При выполнении боевого задания на Добропольском направлении Сердюк получил приказ эвакуировать раненого, который находился на расстоянии 8 км. Под постоянными атаками вражеских FPV-дронов воин прошел этот путь и выполнил задание.
«Артем Сердюк — достойный пример воина, спасшего побратима, рискуя собственной жизнью», — отметили в ТЦК.
• Дата публикации материала: 22 апреля 2026 в 16:43;