Live

Суспільство 16:43   22.04.2026
Вікторія Яковенко
Врятував побратима, ризикуючи життям: воїна з Харкова нагородив Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив солдата Артема Сердюка почесним нагрудним знаком «Хрест хоробрих» за мужність під час виконання бойових завдань.

В обласному ТЦК та СП повідомили, що воїн – родом із Харкова. У цивільному житті працював будівельником.

“З 2023 року проходить службу в ЗСУ. Служив у складі 182 окремого штурмового батальйону. Під час боїв на Бахмутському напрямку отримав поранення. Після відновлення приєднався до 425 окремого штурмового полку “Скеля”, – йдеться у повідомленні.

Під час виконання бойового завдання на Добропільському напрямку Сердюк отримав наказ евакуювати пораненого, який знаходився на відстані 8 км. Під постійними атаками ворожих FPV-дронів воїн пройшов цей шлях і виконав завдання.

“Артем Сердюк — гідний приклад воїна, який врятував побратима, ризикуючи власним життям”, – зазначили у ТЦК.

Популярно
  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

