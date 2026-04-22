Врятував побратима, ризикуючи життям: воїна з Харкова нагородив Сирський
Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський нагородив солдата Артема Сердюка почесним нагрудним знаком «Хрест хоробрих» за мужність під час виконання бойових завдань.
В обласному ТЦК та СП повідомили, що воїн – родом із Харкова. У цивільному житті працював будівельником.
“З 2023 року проходить службу в ЗСУ. Служив у складі 182 окремого штурмового батальйону. Під час боїв на Бахмутському напрямку отримав поранення. Після відновлення приєднався до 425 окремого штурмового полку “Скеля”, – йдеться у повідомленні.
Під час виконання бойового завдання на Добропільському напрямку Сердюк отримав наказ евакуювати пораненого, який знаходився на відстані 8 км. Під постійними атаками ворожих FPV-дронів воїн пройшов цей шлях і виконав завдання.
“Артем Сердюк — гідний приклад воїна, який врятував побратима, ризикуючи власним життям”, – зазначили у ТЦК.
Читайте також: Вдерлися у дім, стріляли, катували: підозри військовослужбовцям ТЦК у Харкові
Новини за темою:
Дата публікації матеріалу: 22 Квітня 2026 в 16:43;