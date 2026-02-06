Live

Сырский: сколько оккупантов еще в Купянске, ситуация в Волчанске

Фронт 13:13   06.02.2026
Виктория Яковенко
Сырский: сколько оккупантов еще в Купянске, ситуация в Волчанске Фото: Главное управление коммуникаций ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что сейчас проходит на фронте в Харьковской области.

На Северо-Слобожанском направлении боевые действия продолжаются в районе Волчанска, сообщил Сырский во время встречи с журналистами, передает издание «Главком».

Отмечается, что противник пытается прорвать оборону, однако, говорит главнокомандующий, благодаря грамотно построенным боевым порядкам и перестройке системы огневого поражения существенных успехов не добился. Ситуация и положение войск остаются стабильными, враг несет потери.

На Купянском направлении ситуация без изменений, продолжил Сырский. Несмотря на очередные заявления руководства ВС РФ о якобы взятии Купянска под контроль, реальное положение дел не изменилось. В городе остаются диверсионные группы противника численностью 40-50 человек.

СОУ проводят контрдиверсионные мероприятия, россияне несут постоянные потери.

При этом, отметил он, ситуацию усложняет активное применение врагом БпЛА на оптоволоконном управлении на дистанциях 30 км и больше.

Главнокомандующий заявил, что основные усилия армия РФ сосредотачивается на Покровском, Очеретинском и Александровском направлениях.

Напомним, из «серой» зоны под контроль Сил обороны перешла уже половина Купянска. Соответствующие изменения внесли на карту DeepState 3 февраля. Остатки оккупантов окружены в квартале многоэтажек недалеко от центра.

Автор: Виктория Яковенко
