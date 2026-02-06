Сырский: сколько оккупантов еще в Купянске, ситуация в Волчанске
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал, что сейчас проходит на фронте в Харьковской области.
На Северо-Слобожанском направлении боевые действия продолжаются в районе Волчанска, сообщил Сырский во время встречи с журналистами, передает издание «Главком».
Отмечается, что противник пытается прорвать оборону, однако, говорит главнокомандующий, благодаря грамотно построенным боевым порядкам и перестройке системы огневого поражения существенных успехов не добился. Ситуация и положение войск остаются стабильными, враг несет потери.
На Купянском направлении ситуация без изменений, продолжил Сырский. Несмотря на очередные заявления руководства ВС РФ о якобы взятии Купянска под контроль, реальное положение дел не изменилось. В городе остаются диверсионные группы противника численностью 40-50 человек.
СОУ проводят контрдиверсионные мероприятия, россияне несут постоянные потери.
При этом, отметил он, ситуацию усложняет активное применение врагом БпЛА на оптоволоконном управлении на дистанциях 30 км и больше.
Главнокомандующий заявил, что основные усилия армия РФ сосредотачивается на Покровском, Очеретинском и Александровском направлениях.
Напомним, из «серой» зоны под контроль Сил обороны перешла уже половина Купянска. Соответствующие изменения внесли на карту DeepState 3 февраля. Остатки оккупантов окружены в квартале многоэтажек недалеко от центра.
