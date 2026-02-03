Live

СОУ восстановили положение в Купянске – DeepState (карта)

Фронт 16:18   03.02.2026
Виктория Яковенко
Об успехах украинских военных в городе Купянск в Харьковской области сообщает DeepState.

Осинтеры обновили карту боевых действий днем ​​3 февраля. Согласно ей, из «серой» зоны под полный контроль ВСУ перешла более половины Купянска.

«СОУ восстановили положение в Купянске», — написали аналитики.

Местность, где еще фиксируют оккупантов – небольшой квартал, вокруг него «серая» зона и полностью зачищенные кварталы.

Также МГ «Объектив» сообщала, комбат мотопехотного батальона ВСУ Роман Ковалев отметил, что поселок Купянск-Узловой полностью находится под контролем украинских воинов. Он опубликовал видео из населенного пункта и показал оккупантов, взятых в плен. Так он передал «привет» начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову, который ранее сообщал «о взятии Купянска-Узлового».

