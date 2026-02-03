СОУ восстановили положение в Купянске – DeepState (карта)
Об успехах украинских военных в городе Купянск в Харьковской области сообщает DeepState.
Осинтеры обновили карту боевых действий днем 3 февраля. Согласно ей, из «серой» зоны под полный контроль ВСУ перешла более половины Купянска.
«СОУ восстановили положение в Купянске», — написали аналитики.
Местность, где еще фиксируют оккупантов – небольшой квартал, вокруг него «серая» зона и полностью зачищенные кварталы.
Также МГ «Объектив» сообщала, комбат мотопехотного батальона ВСУ Роман Ковалев отметил, что поселок Купянск-Узловой полностью находится под контролем украинских воинов. Он опубликовал видео из населенного пункта и показал оккупантов, взятых в плен. Так он передал «привет» начальнику Генерального штаба ВС РФ Валерию Герасимову, который ранее сообщал «о взятии Купянска-Узлового».
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «СОУ восстановили положение в Купянске – DeepState (карта)», то посмотрите больше в разделе Фронт на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 3 февраля 2026 в 16:18;