СОУ відновили положення в Куп’янську – DeepState (мапа)

Про успіхи українських військових у місті Куп’янськ Харківської області повідомляє DeepState.

Осінтери оновили карту бойових дій вдень 3 лютого. Згідно з нею, із «сірої» зони під повний контроль ЗСУ перейшла понад половина Куп’янська.

«СОУ відновили положення в Куп’янську», – написали аналітики.

Місцевість, де ще фіксують окупантів – невеличкий квартал, навколо нього «сіра» зона та повністю зачищені квартали.

Також МГ «Об’єктив» повідомляла, комбат мотопіхотного батальйону ЗСУ Роман Ковальов зазначив, що селище Куп’янськ-Вузловий повністю знаходиться під контролем українських воїнів. Він опублікував відео з населеного пункту та показав окупантів, яких взяли у полон. Так він передав «привіт» начальнику Генерального штабу ЗС РФ Валерію Герасимову, який раніше повідомляв «про взяття Куп’янська-Вузлового».