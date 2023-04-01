Харківський суддя-снайпер Мамалуй отримав “Срібний хрест” від Головкома ЗСУ

Олександр Мамалуй у складі снайперської групи Сухопутних військ ЗСУ майже чотири місяці виконував бойові завдання під Бахмутом, повідомили у фейсбуці Верховного Суду України.

“У березні 2023 року суддю Верховного Суду Олександра Мамалуя відзначено почесним нагрудним знаком «Срібний хрест» Головнокомандувача Збройних Сил України”, – поінформувала пресслужба Верховного Суду.

Це не перша нагорода Мамалуя під час повномасштабного вторгнення РФ. У липні 2022 року Президент України Володимир Зеленський уже нагороджував лейтенанта Олександра Мамалуя орденом “За мужність” II ступеня. Крім того, суддя-снайпер має нагороди часів АТО – зокрема, орден “За мужність” III ступеня (27 червня 2015 року).

Колишній суддя Господарського суду Харкова став відомим на всю Україну ще у 2014-2015 роках, коли поїхав добровольцем до зони АТО під час першої ж мобілізації. 18 березня 2014 року він став у стрій у званні солдата. З червня 2014 року – снайпер роти снайперів 93-ї ОМБр. У складі своєї бригади з 12 липня 2014 року по 3 березня 2015 р. брав участь у звільненні та подальшій обороні сіл Піски, Первомайське, Нетайлове, Опитне, Водяне, м. Авдіївки, обороні Донецького аеропорту. Після демобілізації у 2016 році повернувся до колишньої роботи. А в 2017-му пройшов конкурс на посаду судді Верховного Суду України. З початком повномасштабного вторгнення РФ снайпер Мамалуй із Верховного Суду повернувся до лав ЗСУ.