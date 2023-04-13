Суддя-снайпер з Харкова Мамалуй став повним кавалером ордена «За мужність»

Суддю Верховного Суду з Харкова Олександра Мамалуя, який боронить Україну, нагородили орденом “За мужність” І ступеня.

Про це повідомили у пресслужбі Верховного Суду.

«Олександр Мамалуй у складі зведеної снайперської групи Сухопутних військ ЗСУ майже чотири місяці виконував бойові завдання під Бахмутом, а також брав участь у боях під Харковом та Лисичанськом», – йдеться у повідомленні.

У липні 2022 року президент України нагородив Мамалуя орденом “За мужність” ІІ ступеня. Орденом “За мужність” III ступеня Охарківський суддя нагороджений у червні 2015 року.