Суддя-снайпер з Харкова Мамалуй став повним кавалером ордена «За мужність»
Фото: пресслужба Верховного Суду України
Суддю Верховного Суду з Харкова Олександра Мамалуя, який боронить Україну, нагородили орденом “За мужність” І ступеня.
Про це повідомили у пресслужбі Верховного Суду.
«Олександр Мамалуй у складі зведеної снайперської групи Сухопутних військ ЗСУ майже чотири місяці виконував бойові завдання під Бахмутом, а також брав участь у боях під Харковом та Лисичанськом», – йдеться у повідомленні.
У липні 2022 року президент України нагородив Мамалуя орденом “За мужність” ІІ ступеня. Орденом “За мужність” III ступеня Охарківський суддя нагороджений у червні 2015 року.
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- • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 13:44;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суддю Верховного Суду з Харкова Олександра Мамалуя, який боронить Україну, нагородили орденом “За мужність” І ступеня.".