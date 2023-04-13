Live
  • Четвер 13.04.2023
    • Харків
  •   +12°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.94
    • 🟢

Суддя-снайпер з Харкова Мамалуй став повним кавалером ордена «За мужність»

Суспільство 13:44   13.04.2023
Вікторія Яковенко
Суддя-снайпер з Харкова Мамалуй став повним кавалером ордена «За мужність» Фото: пресслужба Верховного Суду України

Суддю Верховного Суду з Харкова Олександра Мамалуя, який боронить Україну, нагородили орденом “За мужність” І ступеня.

Про це повідомили у  пресслужбі Верховного Суду.

«Олександр Мамалуй у складі зведеної снайперської групи Сухопутних військ ЗСУ майже чотири місяці виконував бойові завдання під Бахмутом, а також брав участь у боях під Харковом та Лисичанськом», – йдеться у повідомленні.

У липні 2022 року президент України нагородив Мамалуя орденом “За мужність” ІІ ступеня. Орденом “За мужність” III ступеня Охарківський суддя нагороджений у червні 2015 року.

Читайте також: Харківський суддя-снайпер Мамалуй отримав “Срібний хрест” від Головкома ЗСУ

Автор: Вікторія Яковенко

Новини за темою:

13:28
Урочистий випуск білок і птахів відбувся в екопарку під Харковом (відео)
12:59
Кіт Пумич, врятований нацгвардійцями у Кремінній, знайшов дім у Харкові (фото)
12:42
Понад двадцять писанок виставлять у центрі Харкова
12:34
Підрив трактора на Харківщині: прокуратура показала фото і відкрила справу
12:14
Заочно судитимуть голову Балаклійського суду: йому загрожує довічне ув’язнення

  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «Суддя-снайпер з Харкова Мамалуй став повним кавалером ордена «За мужність»»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Об'єктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Об'єктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Об'єктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 13 Квітня 2023 в 13:44;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Суддю Верховного Суду з Харкова Олександра Мамалуя, який боронить Україну, нагородили орденом “За мужність” І ступеня.".