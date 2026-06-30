Президент нагородив рятувальників з Харківщини: п’ятьох – посмертно

Президент України Володимир Зеленський відзначив дев’ятьох рятувальників Харківщини державними нагородами, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені працівники Харківського гарнізону Державної служби України з надзвичайних ситуацій: Максим Бритик, Руслан Новохатський, Ігор Шкатов, Олександр Щебілов.

Крім того, орденами «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили співробітників ДСНС, які загинули внаслідок повторного ворожого удару, який стався 15 червня в Харкові, повідомили у пресслужбі міськради.

«Це головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко, майор служби цивільного захисту Микола Деркач, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко», – розповіли у мерії.

Нагадаємо, вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку. Спочатку армія РФ випустила БпЛА. Близько 01:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети “Іскандер-М”. Внаслідок “прильоту” загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій мерії, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, 13 осіб отримали поранення. Важко були поранені шестеро рятувальників, медики борються за їхнє життя. Серце Миколи Деркача не витримало 19 червня. Вранці 19 червня у лікарні помер 48-річний начальник варти 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту Микола Деркач.