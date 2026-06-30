Live

Президент нагородив рятувальників з Харківщини: п’ятьох – посмертно

Суспільство 15:42   30.06.2026
Вікторія Яковенко
Президент нагородив рятувальників з Харківщини: п’ятьох – посмертно Фото: Олег Синєгубов

Президент України Володимир Зеленський відзначив дев’ятьох рятувальників Харківщини державними нагородами, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.

Орденом «За мужність» ІІІ ступеня нагороджені працівники Харківського гарнізону Державної служби України з надзвичайних ситуацій: Максим Бритик, Руслан Новохатський, Ігор Шкатов, Олександр Щебілов.

Крім того, орденами «За мужність» ІІІ ступеня посмертно нагородили співробітників ДСНС, які загинули внаслідок повторного ворожого удару, який стався 15 червня в Харкові, повідомили у пресслужбі міськради.

«Це головний майстер-сержант служби цивільного захисту Дмитрій Бойко, майстер-сержант служби цивільного захисту Вадим Зінченко, майор служби цивільного захисту Микола Деркач, сержант служби цивільного захисту Сергій Маковецький, сержант служби цивільного захисту Данило Тіщенко», – розповіли у мерії.

Нагадаємо,  вночі 15 червня Харків пережив масовану атаку.  Спочатку армія РФ випустила БпЛА. Близько 01:30 під ударом опинилися Холодногірський та Шевченківський райони. Потім, за даними директора департаменту надзвичайних ситуацій Богдана Гладких, ворог запустив чотири балістичні ракети “Іскандер-М”. Внаслідок “прильоту” загинули чотири рятувальники та працівник департаменту надзвичайних ситуацій мерії, які ліквідували наслідки удару в Холодногірському районі, 13 осіб отримали поранення. Важко були поранені шестеро рятувальників, медики борються за їхнє життя. Серце Миколи Деркача не витримало 19 червня. Вранці 19 червня у лікарні помер 48-річний начальник варти 6-ї державної пожежно-рятувальної частини, майор служби цивільного захисту Микола Деркач.

Автор: Вікторія Яковенко

Популярно

Новини Харкова — головне 30 червня: атаки БпЛА, закриті переходи у метро
Новини Харкова — головне 30 червня: атаки БпЛА, закриті переходи у метро
30.06.2026, 17:06
70-річний харків’янин «продавав» інвалідність чоловікам за $7700 – поліція
70-річний харків’янин «продавав» інвалідність чоловікам за $7700 – поліція
30.06.2026, 16:47
Які райони Харкова вже варто затягнути антидроновими сітками – офіцер ППО
Які райони Харкова вже варто затягнути антидроновими сітками – офіцер ППО
30.06.2026, 11:51
Дітям у Харкові погрожували предметом, схожим на пістолет: подробиці
Дітям у Харкові погрожували предметом, схожим на пістолет: подробиці
30.06.2026, 14:04
Залишки ракети «Іскандер-М» вилучили сапери на Харківщині (фото)
Залишки ракети «Іскандер-М» вилучили сапери на Харківщині (фото)
30.06.2026, 14:20
«Трагічні події на трасі Харків-Суми»: дрони атакували вантажівку й маршрутку
«Трагічні події на трасі Харків-Суми»: дрони атакували вантажівку й маршрутку
30.06.2026, 12:08

Новини за темою:

30.06.2026
Залишки ракети «Іскандер-М» вилучили сапери на Харківщині (фото)
30.06.2026
Планують посилити евакуацію з Дергачівщини, повідомив Синєгубов
30.06.2026
Скільки ударів по АЗС зафіксували на Харківщині з початку року: дані поліції
30.06.2026
«Трагічні події на трасі Харків-Суми»: дрони атакували вантажівку й маршрутку
29.06.2026
«Загубили» у декларації понад 22,3 млн грн: підозри депутатам на Харківщині


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , Threads , Google News,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Президент нагородив рятувальників з Харківщини: п’ятьох – посмертно», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 30 Червня 2026 в 15:42;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський відзначив дев’ятьох рятувальників Харківщини державними нагородами, повідомляє начальник ХОВА Олег Синєгубов.".