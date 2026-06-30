Президент наградил спасателей с Харьковщины: пятерых – посмертно
Президент Украины Владимир Зеленский отметил девять спасателей Харьковщины государственными наградами, сообщает начальник ХОВА Олег Синегубов.
Орденом «За мужество» ІІІ степени награждены работники Харьковского гарнизона Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям: Максим Бритик, Руслан Новохатский, Игорь Шкатов, Александр Щебилов.
Кроме того, орденами «За мужество» ІІІ степени посмертно наградили сотрудников ГСЧС, погибших в результате повторного вражеского удара, который произошел 15 июня в Харькове, сообщили в пресс-службе горсовета.
«Это главный мастер-сержант службы гражданской защиты Дмитрий Бойко, мастер-сержант службы гражданской защиты Вадим Зинченко, майор службы гражданской защиты Николай Деркач, сержант службы гражданской защиты Сергей Маковецкий, сержант службы гражданской защиты Даниил Тищенко», — рассказали в мэрии.
Напомним, ночью 15 июня Харьков пережил массированную атаку. Сначала армия РФ выпустила БпЛА. Около 1:30 под ударом оказались Холодногорский и Шевченковский районы. Затем, по данным директора департамента чрезвычайных ситуаций Богдана Гладких, враг запустил четыре баллистических ракеты «Искандер-М». В результате «прилета» погибли четыре спасателя и работник департамента чрезвычайных ситуаций, которые ликвидировали последствия удара в Холодногорском районе, 13 человек получили ранения. Тяжело были ранены шестеро спасателей, медики борются за их жизнь. Утром 19 июня в больнице умер 48-летний начальник караула 6-й государственной пожарно-спасательной части, майор службы гражданской защиты Николай Деркач.