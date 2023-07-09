Зеленський присвоїв звання “Герой України” посмертно воїну 92 ОМБр
Президент України Володимир Зеленський відреагував на електронну петицію з пропозицією присвоїти звання “Герой України” Івану Щоголеву – одному із засновників підрозділу “Бешкетники Сірка”.
З проханням про надання звання до Президента звернувся Кирило Агасиєв.
“Присвоєння почесного звання “Герой України” воїну молодшому сержанту Щоголеву Івану Євгеновичу “Щегол”, засновнику та командиру розвід групи “Бешкетники Сірка” при 92 окремій механізованій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка”, – сказано в тексті.
Вона набрала необхідні 25 тисяч підписів, і Президент відреагував.
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“Дякую всім, хто долучився до цієї петиції, за активну громадянську позицію. На сьогодні питанням гідного відзначення кожного захисника і захисниці, які боронять Україну від російської агресії, приділяється велика увага. Інформую, що мною видано Указ Президента України “Про присвоєння І.Щоголеву звання Герой України”, – сказано у відповіді.
Указ про надання звання вже опубліковано на сайті Президента України.
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- • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 11:31;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Президент України Володимир Зеленський відреагував на електронну петицію з пропозицією присвоїти звання “Герой України” Івану Щоголеву – одному із засновників підрозділу “Бешкетники Сірка”".