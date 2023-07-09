Три воїни харківської 92 ОМБр стали Героями України посмертно

Два молодші сержанти та бойовий медик 92 ОМБр ушановані званнями “Герой України”. Відповідні укази підписав Президент України Володимир Зеленський.

“Президент України присвоїв звання Герой України трьом нашим побратимам. На превеликий жаль посмертно”, – повідомили на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.

Героями України стали:

Іван Щеголєв, молодший сержант – розвідник та засновник “Бешкетників Сірка”. Загинув у 24 роки.

Олексій Миршавий, молодший сержант – піхотинець, командир ударно-штурмової групи. Загинув у 34 роки.

Євген Храпко, сержант – бойовий медик, засновник одного із центрів підготовки медиків на базі НЦ “Десна”. Загинув у 37 років.

“Кожен з цих славних воїнів самовіддано боронив країну, не жаліючи сил та здоров’я. Вони достойні вищих нагород. Пам’ять про них житиме вічно у наших серцях!” – написали побратими загиблих.