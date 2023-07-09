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Три воїни харківської 92 ОМБр стали Героями України посмертно

Суспільство 14:28   09.07.2023
Оксана Горун
Три воїни харківської 92 ОМБр стали Героями України посмертно

Два молодші сержанти та бойовий медик 92 ОМБр ушановані званнями “Герой України”. Відповідні укази підписав Президент України Володимир Зеленський.

“Президент України присвоїв звання Герой України трьом нашим побратимам. На превеликий жаль посмертно”, – повідомили на сторінці 92 ОМБр у фейсбуці.

Героями України стали:

Іван Щеголєв, молодший сержант – розвідник та засновник “Бешкетників Сірка”. Загинув у 24 роки.

Герой України Іван Щеголєв, 92 ОМБр
Фото: фейсбук 92 ОМБр

Олексій Миршавий, молодший сержант – піхотинець, командир ударно-штурмової групи. Загинув у 34 роки.

Герой України Олексій Миршавий - 92 ОМБр
Фото: фейсбук 92 ОМБр

Євген Храпко, сержант – бойовий медик, засновник одного із центрів підготовки медиків на базі НЦ “Десна”. Загинув у 37 років.

Герой України Євген Храпко - 92 ОМБр
Фото: фейсбук 92 ОМБр

Кожен з цих славних воїнів самовіддано боронив країну, не жаліючи сил та здоров’я. Вони достойні вищих нагород. Пам’ять про них житиме вічно у наших серцях!– написали побратими загиблих.

Автор: Оксана Горун
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  • Категорії: Суспільство, Харків; Теги: , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 9 Липня 2023 в 14:28;

    • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Два молодші сержанти та бойовий медик 92 ОМБр ушановані званнями “Герой України”. Відповідні укази підписав Президент України Володимир Зеленський".