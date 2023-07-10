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За тиждень 5 мешканців Харківщини підірвалися на мінах, серед них – підліток

Репортаж 13:01   10.07.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
За тиждень 5 мешканців Харківщини підірвалися на мінах, серед них – підліток Фото: пресслужба Східного ОТО Нацгвардії України

Із 3 по 10 липня у Харківській області сталося 5 підривів на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, 6 числа сталося одразу три НП.

Внаслідок підривів постраждали 5 людей, серед них – 15-річний підліток. Про це під час брифінгу розповів речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

«3 липня в Ізюмському районі внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета постраждав 31-річний мешканець міста Ізюм. Його було з множинним пораненням рук, ніг та тіла госпіталізовано до місцевої лікарні. 4 липня знов таки Ізюмський район. На території Пісківського лісництва стався нещасний випадок. 70-річна жінка, скоріш за все, наступила на протипіхотну міну і отримала мінно-вибухову травму й ампутацію правої ступні. Госпіталізована до місцевої лікарні», – зазначив Василенко.

6 липня у селища Печеніги грейдер дорожньої служби наїхав на протитанкову міну, в результаті вибуху постраждав 53-річний водій. Чоловік отримав легкі поранення. Цього ж дня при виконанні польових робіт тракторист наїхав на протитанкову міну. НП сталася біля села Курулька.  Водій трактора отримав мінно-вибухову травму.

«І ще 6 липня сталася подія в селі Довгеньке Куп’янського району. Нещасний випадок, пов’язаний з вибухом вибухонебезпечного предмета. Внаслідок чого постраждав 15-річний підліток. За попередніми даними, він знайшов біля річки порох або в пакеті або в якійсь ємності. Кинув його в багаття. В результаті стався спалах і підліток отримав опіки першого – другого ступеня обличчя, обох рук, грудної клітини та ніг. Його було доставлено до опікового центру міста Харкова», – додав Василенко.

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Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
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  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 13:01;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 3 по 10 липня у Харківській області сталося 5 підривів на вибухонебезпечних предметах. Зокрема, 6 числа сталося одразу три НП.".