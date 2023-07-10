4 людей потонули на Харківщині за тиждень, один з них – у копанці на подвір’ї
Із 3 по 10 липня у Харківській області на водних об’єктах загинули чотири людини. Троє – потонули у водоймах, ще один чоловік — на власному подвір’ї.
Про це під час брифінгу розповів речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.
«6 липня на території Журавлівського гідропарку потонув громадянин Нігерії, 1996-го року народження. Цього ж дня в водоймі поблизу села Грачівка потонув місцевий мешканець. 8 липня водолази ДСНС працювали в Новобаварському районі міста Харків та шукали потопельника, який втонув напередодні у річці Уди при нез’ясованих обставинах. Ним виявився 30-річний харків’янин. І 9 липня у копанці на території власного приватного домоволодіння, скоріш за все напідпитку, чоловік 1958 року народження потонув. Подія сталася у селі Геніївка Зміївської громади», – повідомив Василенко.
За даними ДСНС, з початку року на водних об’єктах виявили тіла 35 загиблих, в тому числі однієї дитини. А з початку купального сезону, тобто з 1 червня, загинули 12 людей.
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- • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 14:47;
Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 3 по 10 липня у Харківській області на водних об’єктах загинули чотири людини. Троє – потонули у водоймах, ще один чоловік — на власному подвір’ї.".