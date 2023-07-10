Live
  • Понеділок 10.07.2023
    • Харків
  •   +23°С
  • USD 36.57
  • EUR 39.82
    • 🟢

4 людей потонули на Харківщині за тиждень, один з них – у копанці на подвір’ї

Репортаж 14:47   10.07.2023
Павло Велицький
Вікторія Яковенко
4 людей потонули на Харківщині за тиждень, один з них – у копанці на подвір’ї

Із 3 по 10 липня у Харківській області на водних об’єктах загинули чотири людини. Троє – потонули у водоймах, ще один чоловік — на власному подвір’ї.

Про це під час брифінгу розповів речник ДСНС у Харківській області Євген Василенко, передає кореспондент МГ “Об’єктив”.

«6 липня на території Журавлівського гідропарку потонув громадянин Нігерії, 1996-го року народження. Цього ж дня в водоймі поблизу села Грачівка потонув місцевий мешканець.  8 липня водолази ДСНС працювали в Новобаварському районі міста Харків та шукали потопельника, який втонув напередодні у річці Уди при нез’ясованих обставинах. Ним виявився 30-річний харків’янин. І 9 липня у копанці на території власного приватного домоволодіння, скоріш за все напідпитку, чоловік 1958 року народження потонув. Подія сталася у селі Геніївка Зміївської громади», – повідомив Василенко.

За даними ДСНС, з початку року на водних об’єктах виявили тіла 35 загиблих, в тому числі однієї дитини. А з початку купального сезону, тобто з 1 червня, загинули 12 людей.

Читайте також: За тиждень 5 мешканців Харківщини підірвалися на мінах, серед них – підліток

Автор: Павло Велицький, Вікторія Яковенко
Популярно
Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
Куп’янський напрямок у РФ вважають зручним для раптового удару – Машовець
10.07.2023
Трощив припарковані машини: у Харкові патрульний поза службою піймав хулігана
Трощив припарковані машини: у Харкові патрульний поза службою піймав хулігана
10.07.2023
Окупанти обстріляли Дворічну: постраждав 64-річний чоловік – ХОВА
Окупанти обстріляли Дворічну: постраждав 64-річний чоловік – ХОВА
10.07.2023
4 людей потонули на Харківщині за тиждень, один з них – у копанці на подвір’ї
4 людей потонули на Харківщині за тиждень, один з них – у копанці на подвір’ї
10.07.2023
Віддав свою нирку: харків’янці врятував життя власний чоловік
Віддав свою нирку: харків’янці врятував життя власний чоловік
10.07.2023
Армія РФ з мінометів обстріляла Золочівщину: є руйнування (фото)
Армія РФ з мінометів обстріляла Золочівщину: є руйнування (фото)
10.07.2023

Новини за темою:

14:21
Окупанти обстріляли Дворічну: постраждав 64-річний чоловік – ХОВА
13:01
За тиждень 5 мешканців Харківщини підірвалися на мінах, серед них – підліток
10:06
Під Харковом на вихідних горів будинок (фото)
09:50
Ураган у Харкові: ДСНС 35 разів виїжджала прибирати дерева, що впали (фото)
08:08
На Харківщині через обстріл сталася пожежа у хвойному лісі

  • Категорії: Репортаж, Харків; Теги: , , , , ;

  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини до нашого боту.

    • Ви читали новину: «4 людей потонули на Харківщині за тиждень, один з них – у копанці на подвір’ї»; з категорії Репортаж на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

    • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
    • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
    • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події у вашій країні та місті;
    • • Дата публікації матеріалу: 10 Липня 2023 в 14:47;

    • Кореспондент Павло Велицький, Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із 3 по 10 липня у Харківській області на водних об’єктах загинули чотири людини. Троє – потонули у водоймах, ще один чоловік — на власному подвір’ї.".