Утопленика знайшли відпочиваючі на популярному пляжі під Харковом

На пляжі у Безлюдівці втопився чоловік, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Потопельника виявили патрульні близько 10:00 години ранку у штучній водоймі в селищі Безлюдівка Харківського району. Його тіло випадково знайшли відпочивальники на відстані 10-15 м від берега.

За допомогою гумового надувного човна о 10:40 рятувальники дістали тіло загиблого з води та передали правоохоронцям, котрі наразі з’ясовують його особу та обставини загибелі.