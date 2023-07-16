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Утопленика знайшли відпочиваючі на популярному пляжі під Харковом

Події 14:17   16.07.2023
Оксана Якушко
Утопленика знайшли відпочиваючі на популярному пляжі під Харковом

На пляжі у Безлюдівці втопився чоловік, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.

Потопельника виявили патрульні близько 10:00 години ранку у штучній водоймі в селищі Безлюдівка Харківського району. Його тіло випадково знайшли відпочивальники на відстані 10-15 м від берега.

За допомогою гумового надувного човна о 10:40 рятувальники дістали тіло загиблого з води та передали правоохоронцям, котрі наразі з’ясовують його особу та обставини загибелі.

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Автор: Оксана Якушко
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    • • Дата публікації матеріалу: 16 Липня 2023 в 14:17;

    • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На пляжі у Безлюдівці втопився чоловік, повідомило Головне управління ДСНС України у Харківській області.".