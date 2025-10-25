Live
В Харькове мужчина избивал 83-летнего отца – ему вручили подозрение

Происшествия 12:50   25.10.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Харькове мужчина избивал 83-летнего отца – ему вручили подозрение

Подозрение в избиении пенсионера получил 55-летний мужчина, уточнили в облуправлении Нацполиции.

По данным правоохранители, подозреваемый неоднократно оказывал на своего отца физическое и психологическое давление. А на место происшествия уже несколько раз приезжали копы.

«По результатам проведенной проверки следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области сообщили о подозрении 55-летнему мужчине по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений своему 83-летнему отцу», – пишут копы.

Санкция статьи – штраф, гражданские или исправительные работы, арест до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.

Также полицейские в очередной раз призвали жертв домашнего насилия не молчать о произошедшем, а сообщать правоохранителям по номеру «102».

Читайте также: Шестеро людей, которые получили ранения из-за агрессии РФ, в больнице – ХОВА

Автор: Николь Костенко-Лагутина
