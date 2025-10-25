В Харькове мужчина избивал 83-летнего отца – ему вручили подозрение
Подозрение в избиении пенсионера получил 55-летний мужчина, уточнили в облуправлении Нацполиции.
По данным правоохранители, подозреваемый неоднократно оказывал на своего отца физическое и психологическое давление. А на место происшествия уже несколько раз приезжали копы.
«По результатам проведенной проверки следователями начато уголовное производство по ч. 1 ст. 125 (преднамеренное легкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Полицейские Харьковского районного управления полиции №1 ГУНП в Харьковской области сообщили о подозрении 55-летнему мужчине по факту умышленного нанесения легких телесных повреждений своему 83-летнему отцу», – пишут копы.
Санкция статьи – штраф, гражданские или исправительные работы, арест до шести месяцев или ограничение свободы до двух лет.
Также полицейские в очередной раз призвали жертв домашнего насилия не молчать о произошедшем, а сообщать правоохранителям по номеру «102».
Читайте также: Шестеро людей, которые получили ранения из-за агрессии РФ, в больнице – ХОВА
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: домашний тиран, насилие, полиция;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «В Харькове мужчина избивал 83-летнего отца – ему вручили подозрение», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 октября 2025 в 12:50;