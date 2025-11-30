Напился и начал угрожать 16-летней дочке: в деле разбирались полицейские
В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, отец угрожал своей 16-летней дочке.
Правоохранители получили сообщение о домашнем насилии в Харьковском районе. По приезду полицейские установили, что выпивший 56-летний мужчина ведет себя агрессивно. Он Оскорблял и угрожал своей 16-летней дочке.
«Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по ч. 2 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли срочное запретительное предписание», – отметили в полиции.
Также правоохранители предупредили мужчине об административной ответственности, которая его ждет в случае повторения событий.
Читайте также: Смертельный наезд. Поезд сбил женщину в Харьковской области
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: домашний тиран, копы, полиция, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Напился и начал угрожать 16-летней дочке: в деле разбирались полицейские», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 30 ноября 2025 в 09:55;