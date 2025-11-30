Напился и начал угрожать 16-летней дочке: в деле разбирались полицейские

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, отец угрожал своей 16-летней дочке.

Правоохранители получили сообщение о домашнем насилии в Харьковском районе. По приезду полицейские установили, что выпивший 56-летний мужчина ведет себя агрессивно. Он Оскорблял и угрожал своей 16-летней дочке.

«Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по ч. 2 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли срочное запретительное предписание», – отметили в полиции.

Также правоохранители предупредили мужчине об административной ответственности, которая его ждет в случае повторения событий.