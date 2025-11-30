Live

Напился и начал угрожать 16-летней дочке: в деле разбирались полицейские

Происшествия 09:55   30.11.2025
Николь Костенко-Лагутина
Напился и начал угрожать 16-летней дочке: в деле разбирались полицейские

В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, отец угрожал своей 16-летней дочке.

Правоохранители получили сообщение о домашнем насилии в Харьковском районе. По приезду полицейские установили, что выпивший 56-летний мужчина ведет себя агрессивно. Он Оскорблял и угрожал своей 16-летней дочке.

«Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по ч. 2 ст. 173-2 Кодекса Украины об административных правонарушениях и вынесли срочное запретительное предписание», – отметили в полиции.

Также правоохранители предупредили мужчине об административной ответственности, которая его ждет в случае повторения событий.

Читайте также: Смертельный наезд. Поезд сбил женщину в Харьковской области

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
Новости Харькова – главное за 30 ноября: что известно о продвижении россиян
30.11.2025, 08:47
Сегодня 30 ноября 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 30 ноября 2025: какой праздник и день в истории
30.11.2025, 06:00
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
Воюют с умершими. В Харькове россияне ударили КАБом по кладбищу
29.11.2025, 11:55
Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и пятеро пострадавших
Новости Харькова – главное за 29 ноября: двое погибших и пятеро пострадавших
29.11.2025, 22:33
Как будут выключать свет 30 ноября в Харьковской области: графики
Как будут выключать свет 30 ноября в Харьковской области: графики
29.11.2025, 23:07
Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео)
Сегодня утром РФ хотела поднять триколор в Волчанске (видео)
30.11.2025, 10:28

Новости по теме:

25.10.2025
В Харькове мужчина избивал 83-летнего отца – ему вручили подозрение
05.08.2025
Совершал экономическое насилие: мужчину подозревают в издевательстве над мамой
21.03.2025
Семейная драма в Харькове: мужчина угрожал расправой своей 63-летней любимой
06.03.2025
Бил ножом в живот: бывший осужденный, напившись, разобрался с сожительницей
28.02.2025
Устраивал скандалы и угрожал расправой: история домашнего тирана


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Напился и начал угрожать 16-летней дочке: в деле разбирались полицейские», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 30 ноября 2025 в 09:55;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В ГУ Нацполиции в Харьковской области уточнили, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, отец угрожал своей 16-летней дочке.".