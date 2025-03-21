Семейная драма в Харькове: мужчина угрожал расправой своей 63-летней любимой

В облуправлении Нацполиции в Харьковской области рассказали о домашнем тиране, который издевался над своей любимой.

К копам обратилась 63-летняя женщина. Она жаловалась на своего гражданского мужа – в частности, сообщила об издевательствах со стороны мужчины. Когда полицейские прибыли в квартиру пары – обнаружили 53-летнего мужчину. Горе-возлюбленный вел себя агрессивно, ругался нецензурной бранью и угрожал женщине физической расправой.

«Полицейские составили в отношении мужчины административный протокол по ст. 173-2 (совершение домашнего насилия) Кодекса Украины об административных правонарушениях», – пишут копы.

В полиции напоминают: если вы стали жертвой домашнего насилия – не затягивайте, а сразу обращайтесь к правоохранителям. Также по номеру «102» все желающие могут дистанционно получить соответствующую квалифицированную помощь.