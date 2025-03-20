Харьковчане отдали незнакомцу электроники на 120 тыс. грн и заявили в полицию
Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве 43-летнему харьковчанину. По версии следствия, он просил у незнакомых людей гаджеты и «исчезал в неизвестном направлении».
С такими заявлениями обманутые люди обращались в полицию в январе и феврале, информируют в ГУ НП в Харьковской области.
Правоохранители установили, что, пользуясь доверием граждан, мужчина завладел наушниками, электроприборами, планшетом, игровой приставкой, ноутбуками. За несколько месяцев он совершил 11 преступлений и нанес потерпевшим материальный ущерб на общую сумму около 120 тысяч гривен.
Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: мошенник, новости Харькова, полиция Харьковской области;
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- • Дата публикации материала: 20 марта 2025 в 19:45;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве 43-летнему харьковчанину. По версии следствия, он просил у незнакомых людей гаджеты и «исчезал в неизвестном направлении».".