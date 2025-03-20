Харьковчане отдали незнакомцу электроники на 120 тыс. грн и заявили в полицию

Правоохранители сообщили о подозрении в мошенничестве 43-летнему харьковчанину. По версии следствия, он просил у незнакомых людей гаджеты и «исчезал в неизвестном направлении».

С такими заявлениями обманутые люди обращались в полицию в январе и феврале, информируют в ГУ НП в Харьковской области.

Правоохранители установили, что, пользуясь доверием граждан, мужчина завладел наушниками, электроприборами, планшетом, игровой приставкой, ноутбуками. За несколько месяцев он совершил 11 преступлений и нанес потерпевшим материальный ущерб на общую сумму около 120 тысяч гривен.

Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 190 (мошенничество) УКУ.