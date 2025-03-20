Харків’яни віддали незнайомцю електроніки на 120 тис. грн і заявили в поліцію
Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 43-річному харків’янину. За версією слідства, він просив у незнайомих людей гаджети і “зникав у невідомому напрямку”.
З такими заявами ошукані люди зверталися до поліції у січні та лютому, інформують у ГУ НП у Харківській області.
Правоохоронці встановили, що, користуючись довірою громадян, чоловік заволодів навушниками, електроприладами, планшетом, ігровою приставкою, ноутбуками. За кілька місяців він скоїв 11 злочинів та завдав потерпілим матеріальних збитків на загальну суму близько 120 тисяч гривень.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.
Читайте також: Афериста, що видурював гроші у рідних українських полонених, схопили у Харкові
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: мошенник, новини Харкова, поліція Харківський області;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Харків’яни віддали незнайомцю електроніки на 120 тис. грн і заявили в поліцію»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 19:45;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 43-річному харків’янину. За версією слідства, він просив у незнайомих людей гаджети і “зникав у невідомому напрямку”.".