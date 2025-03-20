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Харків’яни віддали незнайомцю електроніки на 120 тис. грн і заявили в поліцію

Суспільство 19:45   20.03.2025
Олена Нагорна
Харків’яни віддали незнайомцю електроніки на 120 тис. грн і заявили в поліцію

Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 43-річному харків’янину. За версією слідства, він просив у незнайомих людей гаджети і “зникав у невідомому напрямку”.

З такими заявами ошукані люди зверталися до поліції у січні та лютому, інформують у ГУ НП у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що, користуючись довірою громадян, чоловік заволодів навушниками, електроприладами, планшетом, ігровою приставкою, ноутбуками. За кілька місяців він скоїв 11 злочинів та завдав потерпілим матеріальних збитків на загальну суму близько 120 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 20 Березня 2025 в 19:45;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 43-річному харків’янину. За версією слідства, він просив у незнайомих людей гаджети і “зникав у невідомому напрямку”.".