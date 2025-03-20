Харків’яни віддали незнайомцю електроніки на 120 тис. грн і заявили в поліцію

Правоохоронці повідомили про підозру у шахрайстві 43-річному харків’янину. За версією слідства, він просив у незнайомих людей гаджети і “зникав у невідомому напрямку”.

З такими заявами ошукані люди зверталися до поліції у січні та лютому, інформують у ГУ НП у Харківській області.

Правоохоронці встановили, що, користуючись довірою громадян, чоловік заволодів навушниками, електроприладами, планшетом, ігровою приставкою, ноутбуками. За кілька місяців він скоїв 11 злочинів та завдав потерпілим матеріальних збитків на загальну суму близько 120 тисяч гривень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 190 (шахрайство) ККУ.