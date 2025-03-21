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Сімейна драма в Харкові: чоловік погрожував розправою своїй 63-річній коханій

Події 10:18   21.03.2025
Ніколь Костенко-Лагутіна
Сімейна драма в Харкові: чоловік погрожував розправою своїй 63-річній коханій

В облуправлінні Нацполіції в Харківській області розповіли про домашнього тирана, який знущався з коханої в Харкові.

До копів звернулася 63-річна жінка. Вона скаржилася на свого громадянського чоловіка – зокрема повідомила про знущання з його боку. Коли поліцейські прибули до квартири пари – виявили 53-річного чоловіка. Горе-коханий поводився агресивно, нецензурно лаявся і погрожував жінці фізичною розправою.

“Поліцейські склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – пишуть копи.

У поліції нагадують: якщо ви стали жертвою домашнього насильства – не затягуйте, а одразу звертайтеся до правоохоронців. Також за номером “102” усі охочі можуть дистанційно отримати відповідну кваліфіковану допомогу.

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Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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Ви читали новину: «Сімейна драма в Харкові: чоловік погрожував розправою своїй 63-річній коханій»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

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  • • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 10:18;

  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні Нацполіції в Харківській області розповіли про домашнього тирана, який знущався з коханої в Харкові.".