Сімейна драма в Харкові: чоловік погрожував розправою своїй 63-річній коханій
В облуправлінні Нацполіції в Харківській області розповіли про домашнього тирана, який знущався з коханої в Харкові.
До копів звернулася 63-річна жінка. Вона скаржилася на свого громадянського чоловіка – зокрема повідомила про знущання з його боку. Коли поліцейські прибули до квартири пари – виявили 53-річного чоловіка. Горе-коханий поводився агресивно, нецензурно лаявся і погрожував жінці фізичною розправою.
“Поліцейські склали щодо чоловіка адміністративний протокол за ст. 173-2 (вчинення домашнього насильства) Кодексу України про адміністративні правопорушення”, – пишуть копи.
У поліції нагадують: якщо ви стали жертвою домашнього насильства – не затягуйте, а одразу звертайтеся до правоохоронців. Також за номером “102” усі охочі можуть дистанційно отримати відповідну кваліфіковану допомогу.
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- • Дата публікації матеріалу: 21 Березня 2025 в 10:18;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "В облуправлінні Нацполіції в Харківській області розповіли про домашнього тирана, який знущався з коханої в Харкові.".