Справа Міндіча: як у Харкові реагують на корупційний скандал

У соцмережах і медіа набирає обертів корупційний скандал у сфері енергетики, пов’язаний із бізнесменом Тимуром Міндічем. Думки відомих харків’ян про справу зібрала МГ «Об’єктив».

Депутат міськради Дмитро Булах підкреслює: знімати людей з посади потрібно вчасно, і припускає, що це ще не кінець історії.

«Тому, що якщо намагатися «заспокоювати» перезапуском наглядових рад та відстороненнями, то це буде тільки ще більше тригерити і вимоги будуть наростати. Якщо наступні декілька днів не буде відставок (а не відсторонень), то наступна вимога буде відставка всього Кабміну. А далі вплоть до. І чим це закінчиться ми знаємо. Тим більше, що це не кінець історії і далі буде. Ну і, звісно, висновки. Та припинення цих «простих» підходів. Така простота гірше крадівництва. Але в це я, звісно, зовсім не вірю. На жаль», – написав Булах.

Висловився щодо скандалу і колега Булаха – депутат міськради Ігор Черняк. Він зазначає: обурює не саме питання корупції, адже «всі про все і так або знають, або здогадуються», а – зухвалість та цинізм.

«Ці декілька днів мені найбільше соромно за те, що їм навіть не соромно. Якщо ми сьогодні опустимо руки, якщо ми сьогодні опустимо зброю, то ми ніколи не зможемо покарати зло. Ані те зло, яке прийшло до нас зі смертю з росії, ані те зло, яке тягало сумки з кешем з бек-офісів. Ми просто не маємо права на зневіру. Не маємо права на відчай», – звернувся Черняк.

Харківський бізнесмен, волонтер та Почесний громадянин міста та області Юрій Сапронов різко висловився щодо фігурантів справи.

«Девальвація довіри. Довіри влади. Ось що найгірше. Усі фігуранти «справи Міндича» – зрадники й злочинці. Крадії на крові. Вони обкрадали людей, які їх захищають. Вони крали у бійців, у воїнів, що щогодини стоять на смерть, захищаючи українську землю», – написав він.

Членкиня правління ГО «Смарт Медіа» Марина Ніколаєва підкреслює: далеко не всі розуміють значення цього розслідуванні.

«По-перше, тому, що деталі готові розбирати не всі, а для багатьох, навіть електорату наявного Президента, крадіжки в його команді даність. «Ой, тілько-но на енергетиці чи що, теж мені новина, й на оборонці, й на будівництві, й на гуманітарці», «Всі крадуть». Ні, не всі й не так! Ніхто, навіть команда януковича не крала на енергетичній сталості та безпеці країни під час повномасштабної війни. Авжеж, тому що повномасштабної війни не було на той час, але факт залишається фактом», – пише Ніколаєва.

Вона акцентує: важливо, щоб «кейс Міндіча» не лише довели до вироку, але щоб обговорення цієї справи не перетворилося в «елітарний клуб «А ми говорили!».

«Погано говорили, якщо люди довіряють популістам й не розуміються на своїй відповідальності виборця. Адже окрім кримінальної відповідальності яка потребує детального, ретельного збору доказів, й саме в цьому унікальність цієї роботи НАБУ, є відповідальність політична. Яка майже не працює в Україні. Тому, мені здається, громадянські та політичні сили отримали наразі шанс наочно говорити з тими, хто не розуміється на 1000 годинах контенту від НАБУ. З одного боку ця справа може стати початком перезавантаження системи управління силами антикорупційних органів, але з іншого боку потрібний тиск, щоб ця справа стала системою перезавантаження політичного, громадянського. В Україні повинна працювати політична відповідальність», – додала Ніколаєва.

Нагадаємо, 10 листопада в НАБУ заявили про проведення масштабної операції «Мідас» із викриття корупції у сфері енергетики. Як пояснили правоохоронці, основним напрямом діяльності злочинного угруповання було систематичне отримання неправомірної вигоди від контрагентів «Енергоатому» в розмірі від 10% до 15% вартості контрактів. Відомство оприлюднило записи розмов фігурантів з кодовими іменами та стверджує, що до схеми увійшли: «Рокет», який був радником ексміністра енергетики Германа Галущенка; «Тенор», що був виконавчим директором з фізичного захисту та безпеки Енергоатому; відомий бізнесмен та ще четверо людей. В «Українській правді» з посиланням на джерела повідомила, що співробітники НАБУ провели обшуки в бізнесмена та співвласника фірми «Квартал 95» Тимура Міндіча. За даними видання, сам він за декілька годин до цього залишив Україну.

12 листопада президент України Володимир Зеленський повідомив, що попросив премʼєр-міністра, щоб були заяви про відставку міністрів юстиції та енергетики.

«Це питання зокрема й довіри. Якщо є звинувачення, на них треба відповідати. Рішення про відсторонення від посади – оперативне, найбільш швидке. Я прошу депутатів Верховної Ради підтримати ці заяви. І далі все має вирішуватись у юридичній площині. Буде й рішення РНБО щодо санкцій за поданням Кабінету Міністрів України. Зараз усім в Україні надзвичайно складно. Проходити через відключення електрики, «руськіє» удари, втрати. Абсолютно ненормально, що при цьому в енергетиці ще якісь є схеми. Я підпишу указ про застосування санкцій проти двох людей, які фігурують у справі НАБУ щодо «Енергоатому», – зазначив Зеленський.

Відео: Володимир Зеленський