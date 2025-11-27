«Мидас» не позволяет продвигать нашу идею в других обществах — Зеркаль
Ситуация с «Мидасом» и сколупывание этого гнойного образования не позволяет продвигать нашу идею и наши цели в других обществах. Это очень вредит репутации Украины. С одной стороны, мы героическая нация, которая оказывает сопротивление России, а с другой стороны, внутри у нас такой гнойник. Это будет мешать при любых обстоятельствах. Коррупция есть везде, но вопрос в том, насколько это разрушительный фактор и насколько мы можем себе позволить ее во время войны. Еще один вопрос – будут ли доведены до конца эти дела и получат ли те же министры подозрения.
