«Мидас» не позволяет продвигать нашу идею в других обществах — Зеркаль

Мир 09:27   27.11.2025
Лана Зеркаль
украинская дипломатка
«Мидас» не позволяет продвигать нашу идею в других обществах — Зеркаль Фото: Лана Зеркаль/Facebook

Ситуация с «Мидасом» и сколупывание этого гнойного образования не позволяет продвигать нашу идею и наши цели в других обществах. Это очень вредит репутации Украины. С одной стороны, мы героическая нация, которая оказывает сопротивление России, а с другой стороны, внутри у нас такой гнойник. Это будет мешать при любых обстоятельствах. Коррупция есть везде, но вопрос в том, насколько это разрушительный фактор и насколько мы можем себе позволить ее во время войны. Еще один вопрос – будут ли доведены до конца эти дела и получат ли те же министры подозрения.

Автор: Лана Зеркаль, украинская дипломатка
