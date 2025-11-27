“Мідас” не дає можливості просувати нашу ідею в інших суспільствах – Зеркаль

Ситуація з “Мідасом” і сколупування цього гнійного утворення не дає можливості просувати нашу ідею і наші цілі в інших суспільствах. Це дуже шкодить репутації України. З одного боку, ми героїчна нація, яка чинить супротив Росії, а з іншого боку, всередині у нас такий гнійник. Це заважатиме за будь-яких обставин. Корупція є скрізь, але питання в тому, наскільки це руйнівний чинник і наскільки ми можемо собі її дозволити під час війни. Ще одне питання – чи будуть доведені до кінця ці справи та чи отримають ті ж самі міністри підозри.