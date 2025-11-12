Спроби Зеленського/Єрмака залякати нас просто комічні – Шабунін

То що наближає перемогу і безпеку наших міст: викриття влади чи замовчування її злочинів? Фото з пачками доларів обійдуть світові медіа. Хіба ефективніше було б, якби покидьки продовжували красти на захисті енергообʼєктів?.. Воно дуже комфортно – сидіти ж*пою в наглядовій раді “Енергоатому” чи “Укрзалізниці”, заробляти своїх 30 срібняків і писати про “не розхитуйте човен 2.0”… З іншого боку, значно складніше викривати корупцію Банкової, бо це, бл*ха, коштує людям свободи… Чи це значна ціна? У порівнянні з тією, яку на фронті платять українці – мізерна. Тому спроби Зеленського/Єрмака залякати нас – просто комічні. Вони нас лише мотивують.