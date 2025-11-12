Live

Спроби Зеленського/Єрмака залякати нас просто комічні – Шабунін

Політика 10:16   12.11.2025
Віталій Шабунін
голова правління Центру протидії корупції
Спроби Зеленського/Єрмака залякати нас просто комічні – Шабунін Фото: ЦПК

То що наближає перемогу і безпеку наших міст: викриття влади чи замовчування її злочинів? Фото з пачками доларів обійдуть світові медіа. Хіба ефективніше було б, якби покидьки продовжували красти на захисті енергообʼєктів?.. Воно дуже комфортно – сидіти ж*пою в наглядовій раді “Енергоатому” чи “Укрзалізниці”, заробляти своїх 30 срібняків і писати про “не розхитуйте човен 2.0”… З іншого боку, значно складніше викривати корупцію Банкової, бо це, бл*ха, коштує людям свободи…  Чи це значна ціна? У порівнянні з тією, яку на фронті платять українці – мізерна. Тому спроби Зеленського/Єрмака залякати нас – просто комічні. Вони нас лише мотивують.

Автор: Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції
Популярно
РФ вдарила по автотранспортному підприємству в Харкові, почалася пожежа
РФ вдарила по автотранспортному підприємству в Харкові, почалася пожежа
12.11.2025, 10:38
РФ атакувала Холодногірський район, є постраждалий (доповнено)
РФ атакувала Холодногірський район, є постраждалий (доповнено)
12.11.2025, 09:49
Новини Харкова – головне за 12 листопада: Харків атакували “шахеди”, вибухи
Новини Харкова – головне за 12 листопада: Харків атакували “шахеди”, вибухи
12.11.2025, 09:29
РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова
РФ випускала по Харківщині КАБи, ракету та БпЛА – дані Синєгубова
12.11.2025, 08:47
В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини
В ISW проаналізували, що відбувається на двох напрямках Харківщини
12.11.2025, 07:19
Чотири людини постраждали від російських обстрілів – інформація ДСНС
Чотири людини постраждали від російських обстрілів – інформація ДСНС
12.11.2025, 08:38

Новини за темою:

12.11.2025
“Часу до весни немає” – Зеленському нагадали його гасло “саджати будемо”
12.11.2025
У масовій свідомості з’явилися 2 антигерої, через яких нема світла – Денисенко
08.05.2024
Нічна ракетна атака та наліт “шахедів” на Україну: що відомо (оновлено)
27.04.2024
Нічний ракетний удар по Україні: пошкоджена енергетична інфраструктура
11.04.2024
Армія РФ атакувала енергетичну інфраструктуру на Харківщині – Галущенко


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Спроби Зеленського/Єрмака залякати нас просто комічні – Шабунін», то перегляньте більше у розділі Політика на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Листопада 2025 в 10:16;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Віталій Шабунін, голова правління Центру протидії корупції у цій статті розкриває тему новин про те, що "То що наближає перемогу і безпеку наших міст: викриття влади чи замовчування її злочинів? Фото з пачками доларів обійдуть світові…".