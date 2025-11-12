У масовій свідомості з’явилися 2 антигерої, через яких нема світла – Денисенко

Банкова пішла за сценарієм “тягнути до останнього” і це помилка, яка буде довго ще доганяти. За ці роки ми вже зрозуміли: головна комунікаційна стратегія Банкової зводиться до розв’язання проблеми через створення іншої проблеми. Але рівень скандалу не дозволяє застосувати цю стратегію зараз. Тому затягування часу з відставками, як на мене, буде мати довготривалі негативні наслідки. Головний наслідок всієї цієї історії полягає в тому, що в масовій свідомості зʼявилися два антигерої (Міндіч та Галущенко), які персонально винні в тому, що у нас немає світла. Іншими словами цей скандал вийшов за межі корупції та навіть заробляння на війні. Ця історія почала жити власним життям. І на кожному новому «повороті» ми матимемо нові точки біфуркації.