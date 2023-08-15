Два врага — РФ и коррупция: мэрия Харькова задекларировала свою доброчестность

Декларацию развития доброчестности органов местного самоуправления подписали 15 августа Харьковский горсовет и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Этот шаг станет преимуществом в привлечении средств на восстановление Харькова, так как прозрачность работы местной власти — ключевой приоритет для международных партнеров, цитирует пресс-служба горсовета мэра Игоря Терехова.

Горсовет подписанием декларации подтверждает намерение придерживаться самых высоких стандартов прозрачности, открытости и подотчетности — как перед обществом, так и перед международными партнерами.

«Мы стремимся как можно быстрее восстановить разрушенные дома и инфраструктуру. Для этого нам необходимо заверить инвесторов, готовых вкладывать средства в Харьков, в нашей открытости и прозрачности, предоставить гарантии сохранности их средств и их целевого использования», — пояснил Терехов.



Фото: Харьковский горсовет

«У нас есть всего два врага — Россия и коррупция. Первого гонят с украинской земли военные, второго — должны одолеть мы», — добавил мэр в Telegram.