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Два врага — РФ и коррупция: мэрия Харькова задекларировала свою доброчестность

Политика 19:59   15.08.2023
Елена Нагорная
Два врага — РФ и коррупция: мэрия Харькова задекларировала свою доброчестность Фото: Харьковский горсовет

Декларацию развития доброчестности органов местного самоуправления подписали 15 августа Харьковский горсовет и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.

Этот шаг станет преимуществом в привлечении средств на восстановление Харькова, так как прозрачность работы местной власти — ключевой приоритет для международных партнеров, цитирует пресс-служба горсовета мэра Игоря Терехова.

Горсовет подписанием декларации подтверждает намерение придерживаться самых высоких стандартов прозрачности, открытости и подотчетности — как перед обществом, так и перед международными партнерами.

«Мы стремимся как можно быстрее восстановить разрушенные дома и инфраструктуру. Для этого нам необходимо заверить инвесторов, готовых вкладывать средства в Харьков, в нашей открытости и прозрачности, предоставить гарантии сохранности их средств и их целевого использования», — пояснил Терехов.


Фото: Харьковский горсовет

«У нас есть всего два врага — Россия и коррупция. Первого гонят с украинской земли военные, второго — должны одолеть мы», — добавил мэр в Telegram.

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Автор: Елена Нагорная
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  • Категории: Политика, Харьков; Теги: , , , , , ;

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    • • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 19:59;

    • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Декларацию развития доброчестности органов местного самоуправления подписали 15 августа Харьковский горсовет и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.".