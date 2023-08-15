Два врага — РФ и коррупция: мэрия Харькова задекларировала свою доброчестность
Декларацию развития доброчестности органов местного самоуправления подписали 15 августа Харьковский горсовет и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.
Этот шаг станет преимуществом в привлечении средств на восстановление Харькова, так как прозрачность работы местной власти — ключевой приоритет для международных партнеров, цитирует пресс-служба горсовета мэра Игоря Терехова.
Горсовет подписанием декларации подтверждает намерение придерживаться самых высоких стандартов прозрачности, открытости и подотчетности — как перед обществом, так и перед международными партнерами.
«Мы стремимся как можно быстрее восстановить разрушенные дома и инфраструктуру. Для этого нам необходимо заверить инвесторов, готовых вкладывать средства в Харьков, в нашей открытости и прозрачности, предоставить гарантии сохранности их средств и их целевого использования», — пояснил Терехов.
Фото: Харьковский горсовет
«У нас есть всего два врага — Россия и коррупция. Первого гонят с украинской земли военные, второго — должны одолеть мы», — добавил мэр в Telegram.
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- • Дата публикации материала: 15 августа 2023 в 19:59;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Декларацию развития доброчестности органов местного самоуправления подписали 15 августа Харьковский горсовет и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции.".