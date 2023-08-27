Приравнение коррупции к госизмене: Зеленский сообщил, когда закон будет в ВР
В течение ближайшей недели в парламент будет подан законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ведущей «1+1» Наталье Мосейчук.
«Что касается приравнивания коррупции к госизмене на военное время, я думаю, что это будет очень серьезный инструмент для того, чтобы даже не думали. Но это не расстрел, это не сталинизм. Если есть доказательства, человек должен быть за решеткой», — сказал Зеленский.
При этом он уточнил, что эта законодательная норма может действовать только в военное время.
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- • Дата публикации материала: 27 августа 2023 в 19:13;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В течение ближайшей недели в парламент будет подан законопроект о приравнивании коррупции к государственной измене, сообщил президент Владимир Зеленский в интервью ведущей «1+1» Наталье Мосейчук.".