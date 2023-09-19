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Чиновниця міськради й підприємець вкрали з бюджета Харкова 3 млн грн

Суспільство 16:40   19.09.2023
Вікторія Яковенко
Чиновниця міськради й підприємець вкрали з бюджета Харкова 3 млн грн Фото: Владислав Абдула

З бюджету Харкова перерахували понад 3 мільйони гривень на закупівлі неіснуючого програмного забезпечення для безпілотників. Підозри оголосили посадовиці Харківської міськради та бізнесмену.

«До оборудки були причетні 45-річна заступниця директора одного з департаментів Харківської міськради та 51-річний бізнесмен, який проводить діяльність у сфері комп’ютерного програмування та інших ІТ-технологій», – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Співучасники розробили план, за яким підприємець мав виступити розробником пакетів програмного забезпечення для БПЛА літакового типу, а посадовиця — придбати за бюджетні кошти.

За даними правоохоронців, міська влада не мала реальних потреб у закупівлі такого софту та фактичної можливості для подальшого його використання, оскільки жодного подібного безпілотника на балансі Харківської міськради немає.

«Щоб програма хоча б відповідала дійсності, вони звернулись до розробників у місті Вінниця, де придбали програмне забезпечення 2015-2016 років розробки, яке було призначене для віддаленого керування БПЛА певного типу та перебувало лише на стадії доопрацювання», – повідомили у Харківській обласній прокуратурі.

Для цього у листопаді-грудні 2022 року зловмисники уклали низку договорів між міськрадою та ФОП. Ці договори загальною вартістю понад 3 мільйони гривень були повністю профінансовані з міського бюджету.

«Частину цих грошей підприємець використав на придбання у вітчизняних програмістів для себе особисто аналогічного програмного забезпечення, яким «поділився» з міськрадою, а частину перевів у готівку та розділив між собою та чиновницею», – зазначили правоохоронці.

Як розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області, Чиновниці та підприємцю повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

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Фото: Владислав Абдула

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Автор: Вікторія Яковенко
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    • • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2023 в 16:40;

    • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "З бюджету Харкова перерахували понад 3 мільйони гривень на закупівлі неіснуючого програмного забезпечення для безпілотників. Підозри оголосили посадовиці Харківської міськради та бізнесмену.".