ПЗ для дронів: майно експосадовниці мерії Харкова та айтішника заарештували

Правоохоронці заарештували майно двох фігурантів справи щодо привласнення 3 мільйонів гривень із бюджету Харкова на закупівлі програмного забезпечення для неіснуючих безпілотників. Це нерухомість, зокрема квартири, земельні ділянки, а також автомобіль “Range Rover”, придбаний за місяць після зняття готівки.

Про це повідомив у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.

За його словами, слідчі працюють над цією справою спільно з СБУ, вже проведена низка обшуків та вилучені докази, а фігурантка більше не обіймає посаду керівниці управління Харківської міськради. Їй та підприємцю у сфері IT раніше повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.

“У суді будемо наполягати на триманні під вартою на час слідства”, – зазначив Болвінов і додав, що жодному з фігурантів не допоможуть ані посада, ані зв’язки.

Болвінов нагадав, що, за версією слідства, наприкінці 2022 року управління Харківської міськради замовило ФОП послуги з розробки програмного забезпечення для безпілотників на 3 мільйони гривень.

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Фото: Сергій Болвінов

“ФОП мав нібито розробити пакети ПЗ для дронів, а очільниця управління – придбати ці пакети без самих БпЛА. Те, що ніяких безпілотників на балансі міськради немає взагалі, нікого не зупинило. Щоби зімітувати покупку цих послуг, нахаби просто придбали у програмістів з Вінниці недопрацьоване програмне забезпечення. А щоби сума у 3 мільйони гривень не так муляла очі в документах, розділили її на сім пунктів – всі з назвою «Впровадження інноваційних проєктів в м. Харкові». Після того начальниця управління перекинула гроші з бюджету на рахунок ФОП. Саме з цих грошей підприємець заплатив програмістам з Вінниці – трохи більше мільйона гривень. А всю решту суми зняв готівкою сумами по 100 тисяч», – зазначив головний слідчий Харківщини.

Раніше в ГО “Харківський антикорупційний центр” повідомили, що закупівлю щодо надання послуг з розробки програмного забезпечення для БпЛА проводило управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міськради, яке очолювала Вікторія Грецька-Миргородська. Понад 3 мільйони гривень було перераховано ФОП Зайцев Віталій Єгорійович. Віталій Зайцев є директором ТОВ “Харківський технологічний університет “Шаг”.