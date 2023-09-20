ПЗ для дронів: майно експосадовниці мерії Харкова та айтішника заарештували
Правоохоронці заарештували майно двох фігурантів справи щодо привласнення 3 мільйонів гривень із бюджету Харкова на закупівлі програмного забезпечення для неіснуючих безпілотників. Це нерухомість, зокрема квартири, земельні ділянки, а також автомобіль “Range Rover”, придбаний за місяць після зняття готівки.
Про це повідомив у фейсбуці начальник слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов.
За його словами, слідчі працюють над цією справою спільно з СБУ, вже проведена низка обшуків та вилучені докази, а фігурантка більше не обіймає посаду керівниці управління Харківської міськради. Їй та підприємцю у сфері IT раніше повідомили про підозру за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) ККУ.
“У суді будемо наполягати на триманні під вартою на час слідства”, – зазначив Болвінов і додав, що жодному з фігурантів не допоможуть ані посада, ані зв’язки.
Болвінов нагадав, що, за версією слідства, наприкінці 2022 року управління Харківської міськради замовило ФОП послуги з розробки програмного забезпечення для безпілотників на 3 мільйони гривень.
Читайте також: Чиновниця міськради та підприємець вкрали з бюджету Харкова 3 млн грн
Фото: Сергій Болвінов
“ФОП мав нібито розробити пакети ПЗ для дронів, а очільниця управління – придбати ці пакети без самих БпЛА. Те, що ніяких безпілотників на балансі міськради немає взагалі, нікого не зупинило. Щоби зімітувати покупку цих послуг, нахаби просто придбали у програмістів з Вінниці недопрацьоване програмне забезпечення. А щоби сума у 3 мільйони гривень не так муляла очі в документах, розділили її на сім пунктів – всі з назвою «Впровадження інноваційних проєктів в м. Харкові». Після того начальниця управління перекинула гроші з бюджету на рахунок ФОП. Саме з цих грошей підприємець заплатив програмістам з Вінниці – трохи більше мільйона гривень. А всю решту суми зняв готівкою сумами по 100 тисяч», – зазначив головний слідчий Харківщини.
Раніше в ГО “Харківський антикорупційний центр” повідомили, що закупівлю щодо надання послуг з розробки програмного забезпечення для БпЛА проводило управління інноваційного розвитку та іміджевих проєктів Харківської міськради, яке очолювала Вікторія Грецька-Миргородська. Понад 3 мільйони гривень було перераховано ФОП Зайцев Віталій Єгорійович. Віталій Зайцев є директором ТОВ “Харківський технологічний університет “Шаг”.
Новини за темою:
Ви читали новину: «ПЗ для дронів: майно експосадовниці мерії Харкова та айтішника заарештували»; з категорії Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 20 Вересня 2023 в 23:06;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Правоохоронці заарештували майно двох фігурантів справи щодо привласнення 3 мільйонів гривень із бюджету Харкова на закупівлі програмного забезпечення для неіснуючих безпілотників. Це нерухомість, зокрема квартири, земельні ділянки, а також автомобіль “Range Rover”, придбаний за місяць після зняття готівки.".