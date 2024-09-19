Наводив КАБи: в Харкові затримали агента військової розвідки РФ

СБУ заявила про затримання ймовірного коригувальника. За версією слідства чоловік наводив КАБи на захисників Харківської області.

“Служба безпеки затримала у Харкові агента воєнної розвідки рф. Зловмисник коригував ракетно-бомбові удари росії по прифронтовому місту та прилеглих територіях. Пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військ, які залучені до бойових дій на Харківському напрямку“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Підозрюваний – 42-річний безробітний харків’янин. Його, за інформацією СБУ, дистанційно завербувало російське ГРУ. А увагу на чоловіка звернули через його проросійські коментарі в телеграм-каналах.

“За вказівкою російського спецслужбіста агент регулярно обходив райони міста і приховано фіксував розташування Сил оборони. Потім він позначав відповідні координати на гугл-картах та месенджером відправляв «звіт» своєму російському куратору“, – зазначив Абдула.

За його даними, чоловіка затримали на початковому етапі його діяльності, і це дозволило убезпечити позиції захисників України вчасно.

“Після документування кожного кроку злочинних дій фігуранта його було затримано у власному помешканні. Під час обшуків у агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотографування військових об’єктів та комунікації з російським гру“, — поінформував спікер УСБУ.

Харків’янину повідомили про підозру в держзраді. Нині він у СІЗО.