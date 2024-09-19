Наводив КАБи: в Харкові затримали агента військової розвідки РФ
СБУ заявила про затримання ймовірного коригувальника. За версією слідства чоловік наводив КАБи на захисників Харківської області.
“Служба безпеки затримала у Харкові агента воєнної розвідки рф. Зловмисник коригував ракетно-бомбові удари росії по прифронтовому місту та прилеглих територіях. Пріоритетними цілями ворога були пункти тимчасового базування українських військ, які залучені до бойових дій на Харківському напрямку“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.
Підозрюваний – 42-річний безробітний харків’янин. Його, за інформацією СБУ, дистанційно завербувало російське ГРУ. А увагу на чоловіка звернули через його проросійські коментарі в телеграм-каналах.
“За вказівкою російського спецслужбіста агент регулярно обходив райони міста і приховано фіксував розташування Сил оборони. Потім він позначав відповідні координати на гугл-картах та месенджером відправляв «звіт» своєму російському куратору“, – зазначив Абдула.
За його даними, чоловіка затримали на початковому етапі його діяльності, і це дозволило убезпечити позиції захисників України вчасно.
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“Після документування кожного кроку злочинних дій фігуранта його було затримано у власному помешканні. Під час обшуків у агента вилучено мобільний телефон, який він використовував для фотографування військових об’єктів та комунікації з російським гру“, — поінформував спікер УСБУ.
Харків’янину повідомили про підозру в держзраді. Нині він у СІЗО.
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- Категорії: Події, Харків; Теги: абдула, задержали, кабы, наводчик, підозра, СБУ;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Вересня 2024 в 10:15;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ заявила про затримання ймовірного коригувальника. За версією слідства чоловік наводив КАБи на захисників Харківської області".