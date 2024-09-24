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Мобілізований із Харкова наводив ракети на свою бригаду ЗСУ – СБУ

Події 10:00   24.09.2024
Оксана Горун
Мобілізований із Харкова наводив ракети на свою бригаду ЗСУ – СБУ

У СБУ заявили, що затримали ймовірного навідника у лавах ЗСУ. Підозрюваний – 45-річний мешканець Харкова, якого нещодавно мобілізували.

За інформацією слідства, чоловіка в серпні дистанційно завербувала військова розвідка РФ.

За вказівкою окупантів фігурант мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ. В обмін на це російська спецслужба обіцяла «евакуювати» агента до країни-агресора, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він також опублікував епізоди листування з росіянами, яке виявили в телефоні підозрюваного. У ньому окупанти прямим текстом інформують свого “колегу” про наміри завдати удару по його товаришах по службі.

“Місце дислокації… підрозділу необхідне для того, щоб завдати удару та викликати паніку. Після цього… у тебе буде можливість дійти до місця”, – пише співрозмовник харків’янина. А слідом дає вказівки: “Твоє завдання – дістатися пункту дислокації та вийти на зв’язок по паролю. Виходячи з місцевості, де ти опинишся, ми будемо забезпечувати безпечний коридор”.

“Для наведення вогню фігурант позначив «потрібні» локації на гугл-карті та відправив відповідний скриншот своєму російському куратору”, – прокоментував Абдула.

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Крім того, чоловіка підозрюють у тому, що він провів дорозвідку поблизу позицій української ППО – росіяни розраховували “обійти” її під час ракетної атаки.

листування мобіка-навідника 2

листування мобіка-навідника 3

За інформацією СБУ, співробітники Служби спрацювали на випередження: задокументувавши дії фігуранта, його затримали – саме коли той готувався “евакуюватися” до РФ. Фахівці провели заходи, щоб убезпечити позиції ЗСУ від атаки.

Харків’янину повідомили про підозру в держзраді. Нині він – у СІЗО без права внесення застави. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує довічне з конфіскацією.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 10:00;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "У СБУ заявили, що затримали ймовірного навідника у лавах ЗСУ. Підозрюваний – 45-річний мешканець Харкова, якого нещодавно мобілізували".