Мобілізований із Харкова наводив ракети на свою бригаду ЗСУ – СБУ

У СБУ заявили, що затримали ймовірного навідника у лавах ЗСУ. Підозрюваний – 45-річний мешканець Харкова, якого нещодавно мобілізували.

За інформацією слідства, чоловіка в серпні дистанційно завербувала військова розвідка РФ.

“За вказівкою окупантів фігурант мав скоригувати повітряний удар по одному з підрозділів своєї бригади ЗСУ. В обмін на це російська спецслужба обіцяла «евакуювати» агента до країни-агресора, де він планував вступити до ворожого війська і воювати проти України“, – повідомив речник УСБУ в Харківській області Владислав Абдула.

Він також опублікував епізоди листування з росіянами, яке виявили в телефоні підозрюваного. У ньому окупанти прямим текстом інформують свого “колегу” про наміри завдати удару по його товаришах по службі.

“Місце дислокації… підрозділу необхідне для того, щоб завдати удару та викликати паніку. Після цього… у тебе буде можливість дійти до місця”, – пише співрозмовник харків’янина. А слідом дає вказівки: “Твоє завдання – дістатися пункту дислокації та вийти на зв’язок по паролю. Виходячи з місцевості, де ти опинишся, ми будемо забезпечувати безпечний коридор”.

“Для наведення вогню фігурант позначив «потрібні» локації на гугл-карті та відправив відповідний скриншот своєму російському куратору”, – прокоментував Абдула.

Крім того, чоловіка підозрюють у тому, що він провів дорозвідку поблизу позицій української ППО – росіяни розраховували “обійти” її під час ракетної атаки.

За інформацією СБУ, співробітники Служби спрацювали на випередження: задокументувавши дії фігуранта, його затримали – саме коли той готувався “евакуюватися” до РФ. Фахівці провели заходи, щоб убезпечити позиції ЗСУ від атаки.

Харків’янину повідомили про підозру в держзраді. Нині він – у СІЗО без права внесення застави. Якщо провину чоловіка доведуть, то йому загрожує довічне з конфіскацією.