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Удары КАБ по Харькову: двое — погибли, по меньшей мере 15 человек – пострадали

Происшествия 16:13   24.09.2024
Виктория Яковенко
Удары КАБ по Харькову: двое — погибли, по меньшей мере 15 человек – пострадали скриншот

О двух погибших в результате атаки КАБов на Харьков сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, 15 человек пострадали.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Предварительно, есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах Харькова, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 16:13;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О двух погибших в результате атаки КАБов на Харьков сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".