Удары КАБ по Харькову: двое — погибли, по меньшей мере 15 человек – пострадали

О двух погибших в результате атаки КАБов на Харьков сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.

По его данным, 15 человек пострадали.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Предварительно, есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах Харькова, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.