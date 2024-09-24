Удары КАБ по Харькову: двое — погибли, по меньшей мере 15 человек – пострадали
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О двух погибших в результате атаки КАБов на Харьков сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.
По его данным, 15 человек пострадали.
Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Предварительно, есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах Харькова, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 16:13;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О двух погибших в результате атаки КАБов на Харьков сообщил глава ХОВА Олег Синегубов.".