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Удари КАБ по Харкову: двоє – загинули, щонайменше 15 людей – постраждали

Події 16:13   24.09.2024
Вікторія Яковенко
Удари КАБ по Харкову: двоє – загинули, щонайменше 15 людей – постраждали скриншот

Про двох загиблих внаслідок атаки КАБів на Харків повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, 15 людей постраждали.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20. Також серію вибухів чули після 15:30. Попередньо, є влучання КАБів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Люди перебувають під завалами, зазначив голова ХОВА Олег Синегубов.

Автор: Вікторія Яковенко
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 16:13;

  • Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про двох загиблих внаслідок атаки КАБів на Харків повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.".