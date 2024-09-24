Удари КАБ по Харкову: двоє – загинули, щонайменше 15 людей – постраждали

Про двох загиблих внаслідок атаки КАБів на Харків повідомив голова ХОВА Олег Синєгубов.

За його даними, 15 людей постраждали.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20. Також серію вибухів чули після 15:30. Попередньо, є влучання КАБів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах Харкова, повідомив мер Ігор Терехов. Люди перебувають під завалами, зазначив голова ХОВА Олег Синегубов.