Удары по Харькову: Терехов показал дом, в который попала РФ (видео)

Мэр Харькова Игорь Терехов показал дом в Киевском районе, пострадавший в результате удара КАБ.

«Жилой дом в спальном районе. А скажут, что «военный объект»…», – написал Терехов.

Видео: Игорь Терехов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 22.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Предварительно, есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил глава ХОВА Олег Синегубов. По последним данным Синегубова, из-за ударов погибли трое людей. Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны, сообщил Терехов.