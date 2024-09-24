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Удары по Харькову: Терехов показал дом, в который попала РФ (видео)

Репортаж 16:52   24.09.2024
Виктория Яковенко
Удары по Харькову: Терехов показал дом, в который попала РФ (видео) скриншот

Мэр Харькова Игорь Терехов показал дом в Киевском районе, пострадавший в результате удара КАБ.

«Жилой дом в спальном районе. А скажут, что «военный объект»…», – написал Терехов.

Видео: Игорь Терехов

Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что количество пострадавших возросло до 22.

Напомним, взрывы слышали в Харькове после 15:20. Также серию взрывов слышали после 15:30. Предварительно, есть попадание КАбов по двум жилым многоэтажкам в Киевском и Салтовском районах, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов. Люди находятся под завалами, отметил глава ХОВА Олег Синегубов. По последним данным Синегубова, из-за ударов погибли трое людей. Дом, по которому пришелся удар в Киевском районе, уже был обстрелян в начале войны, сообщил Терехов.

Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 16:52;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Мэр Харькова Игорь Терехов показал дом в Киевском районе, пострадавший в результате удара КАБ.".