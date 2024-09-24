Удари по Харкову: Терехов показав будинок, у який влучила РФ (відео)

Мер Харкова Ігор Терехов показав будинок у Київському районі, який постраждав внаслідок удару КАБ.

«Житловий будинок у спальному районі. А скажуть, що «військовий обʼєкт»…», – написав Терехов.

Відео: Ігор Терехов

Голова ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що кількість постраждалих зросла до 22.

Нагадаємо, вибухи чули у Харкові після 15:20. Також серію вибухів чули після 15:30. Попередньо, є влучання КАБів по двох житлових багатоповерхівках у Київському та Салтівському районах, повідомив мер Харкова Ігор Терехов. Люди перебувають під завалами, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов. За останніми даними Синєгубова, через удари загинули троє людей. Будинок, по якому був удар у Київському районі, вже був обстріляний на початку війни, повідомив Терехов.