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С начала сентября 266 домов в Харькове пострадали из-за ударов РФ — Терехов

Происшествия 21:49   24.09.2024
Елена Нагорная
С начала сентября 266 домов в Харькове пострадали из-за ударов РФ — Терехов

266 домов — как многоквартирных, так и частных — получили повреждения в Харькове с начала сентября в результате обстрелов военных РФ, сообщает мэр Игорь Терехов.

По его словам, удар ФАБ-500 по девятиэтажке на Северной Салтовке днем 24 сентября — это третье прямое попадание вражеского боеприпаса в многоэтажный жилой дом в Харькове за последние две недели.

Терехов отметил, что жертв сегодня могло бы быть больше, если бы часть российских бомб не упала на открытой местности.

Напомним, днем 24 сентября авиация РФ сбросила ФАБ-500 на девятиэтажку в Киевском районе Харькова, вечером 21 сентября российская авиабомба упала в нескольких метрах от шестнадцатиэтажки в Шевченковском районе, 15 сентября прилетело по двенадцатиэтажке в Немышлянском районе.

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Автор: Елена Нагорная
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  • • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 21:49;

  • Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "266 домов — как многоквартирных, так и частных — получили повреждения в Харькове с начала сентября в результате обстрелов военных РФ, сообщает мэр Игорь Терехов.".