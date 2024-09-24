З початку вересня 266 будинків у Харкові постраждали через удари РФ – Терехов

266 будинків – як багатоквартирних, так і приватних – отримали пошкодження у Харкові від початку вересня внаслідок обстрілів військових РФ, повідомляє мер Ігор Терехов.

За його словами, удар ФАБ-500 по дев’ятиповерхівці на Північній Салтівці вдень 24 вересня – це третє пряме влучання ворожого боєприпасу по багатоповерховому житловому будинку в Харкові за останні два тижні.

Терехов зазначив, що жертв сьогодні могло бути більше, якби частина російських бомб не впала на відкритій місцевості.

Нагадаємо, вдень 24 вересня авіація РФ скинула ФАБ-500 на дев’ятиповерхівку в Київському районі Харкова, увечері 21 вересня російська авіабомба впала за кілька метрів від шістнадцятиповерхівки у Шевченківському районі, 15 вересня прилетіло по дванадцятиповерхівці у Немишлянському районі.

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