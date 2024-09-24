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З початку вересня 266 будинків у Харкові постраждали через удари РФ – Терехов

Події 21:49   24.09.2024
Олена Нагорна
З початку вересня 266 будинків у Харкові постраждали через удари РФ – Терехов

266 будинків – як багатоквартирних, так і приватних – отримали пошкодження у Харкові від початку вересня внаслідок обстрілів військових РФ, повідомляє мер Ігор Терехов.

За його словами, удар ФАБ-500 по дев’ятиповерхівці на Північній Салтівці вдень 24 вересня – це третє пряме влучання ворожого боєприпасу по багатоповерховому житловому будинку в Харкові за останні два тижні.

Терехов зазначив, що жертв сьогодні могло бути більше, якби частина російських бомб не впала на відкритій місцевості.

Нагадаємо, вдень 24 вересня авіація РФ скинула ФАБ-500 на дев’ятиповерхівку в Київському районі Харкова, увечері 21 вересня російська авіабомба впала за кілька метрів від шістнадцятиповерхівки у Шевченківському районі, 15 вересня прилетіло по дванадцятиповерхівці у Немишлянському районі.

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Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 21:49;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "266 будинків – як багатоквартирних, так і приватних – отримали пошкодження у Харкові від початку вересня внаслідок обстрілів військових РФ, повідомляє мер Ігор Терехов.".