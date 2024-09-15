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Постраждали 12 будинків у Харкові, крім того, по якому влучив КАБ – Терехов

Події 18:21   15.09.2024
Оксана Горун
Постраждали 12 будинків у Харкові, крім того, по якому влучив КАБ – Терехов Фото: Олег Синєгубов/телеграм

Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про руйнування в Немишлянському районі в Харкові.

Російські терористи знову скинули керовану авіабомбу на житловий будинок, цього разу в Немишлянському районі. Найбільших руйнувань, включаючи пошкодження перекриттів, зазнали два під’їзди. Вогонь охопив чотири верхні поверхи. Також постраждали щонайменше 12 сусідніх будинків. Наші фахівці вже почали забивати вікна в частині з них. Паралельно проводимо обстеження конструкцій і поквартирний обхід“, – зазначив Терехов.

Він повідомив, що на місці “прильоту” працюють газовики, енергетики, волонтери та комунальні служби.

“Поруч із будинком, в який влучила авіабомба, діє штаб швидкого реагування. У 161 ліцеї навпроти функціонує «пункт незламності», де постраждалі можуть отримати першу допомогу”, – повідомив мер.

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Нагадаємо, в Харкові близько 15:16 15 вересня пролунали один за одним два вибухи. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про запуски КАБів російською тактичною авіацією. Слідом в окремих районах чули ще вибухи – ймовірно, за містом. Мер Ігор Терехов повідомив, що “прилетіло” по житловій багатоповерхівці. Начальник ХОВА Олег Синєгубов доповнив: удар припав по Немишлянському району, є поранені. Синєгубов припустив, що люди можуть перебувати під завалами будинку. Кількість постраждалих зросла до 35 осіб14 осіб – у лікарні.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 15 Вересня 2024 в 18:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Мер Харкова Ігор Терехов повідомив про руйнування в Немишлянському районі в Харкові".