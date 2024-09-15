Пострадали 12 домов в Харькове, кроме того, по которому ударил КАБ — Терехов

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о разрушениях в Немышлянском районе в Харькове.

«Российские террористы снова сбросили управляемую авиабомбу на жилой дом, на этот раз в Немышлянском районе. Наибольшие разрушения, включая повреждения перекрытий, получили два подъезда. Огонь охватил четыре верхних этажа. Также пострадали не менее 12 соседних домов. Наши специалисты уже начали забивать окна в части из них. Параллельно проводим обследование конструкций и поквартирный обход», — отметил Терехов.

Он сообщил, что на месте «прилета» работают газовики, энергетики, волонтеры и коммунальные службы.

«Возле дома, в который попала авиабомба, действует штаб быстрого реагирования. В 161 лицее напротив функционирует «пункт незламності», где пострадавшие могут получить первую помощь», — сообщил мэр.

Напомним, в Харькове около 15:16 15 сентября раздались один за другим два взрыва. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках КАБов российской тактической авиацией. Следом в отдельных районах слышали еще взрывы — предположительно, за городом. Мэр Игорь Терехов сообщил, что «прилетело» по жилой многоэтажке. Начальник ХОВА Олег Синегубов дополнил: удар пришелся по Немышлянскому району, есть раненые. Синегубов предположил, что люди могут находиться под завалами дома. Количество пострадавших возросло до 35. 14 человек — в больнице.