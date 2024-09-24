Під завалами 9-поверхівки в Харкові шукають людину, на стадіон упав ФАБ-250

Одна людина може перебувати під завалами дев’ятиповерхівки на Північній Салтівці у Київському районі Харкова, в яку влучила бомба ФАБ-500. Правоохоронці відібрали зразки ДНК у родичів.

Про це розповів голова слідчого управління ГУ Нацполіції у Харківській області Сергій Болвінов. За його даними, від влучання по дев’ятиповерхівці постраждали двадцять осіб, зокрема дитина. 70-річна жінка, яку дістали з-під завалів пораненою, померла у лікарні.



Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Також Болвінов повідомив, що ще одна бомба, попередньо ФАБ-250 з УМПК, впала на стадіоні серед багатоповерхівок у Салтівському районі. За даними головного слідчого Харківщини, там загинула жінка, яка вигулювала собаку (раніше у пресслужбі ХОВА та облуправлінні Нацполіції інформували про загиблого чоловіка).



Фото: Сергій Болвінов/Facebook



Фото: Сергій Болвінов/Facebook

Нагадаємо, у Харкові після 15:20 пролунали дві серії вибухів. За даними облпрокуратури, ЗС РФ вдарили по Харкову та передмістю. Ворог випустив вісім авіабомб, попередньо ФАБ з УМПК, із трьох літаків Су-34. Дві бомби впали в Циркунівській громаді. Ще шість влучань зафіксували у Харкові – Шевченківському, Київському, Салтівському та Немишлянському районах. За даними облуправління Нацполіції, у Київському районі бомба ФАБ-500 влучила у дев’ятиповерховий будинок. Зруйновані п’ять поверхів. Під завалами опинилися мешканці. Одна мешканка будинку померла у лікарні. На місці іншого влучання у Київському районі розпочалася пожежа на базі відпочинку. У Немишлянському районі стався вибух поблизу хлібозаводу. Загинула жінка. Внаслідок удару по Салтівському району пошкоджені спортмайданчик, дитсадок, вікна у багатоквартирних будинках та супермаркет. Від осколкових поранень помер чоловік. Відомо всього про 31 постраждалого від атаки. По хлібозаводу також вдарили ФАБ-500, повідомив начальник ХОВА Олег Синєгубов.