Под завалами 9-этажки в Харькове ищут человека, на стадион упал ФАБ-250 (фото)
Один человек может находиться под завалами девятиэтажки на Северной Салтовке в Киевском районе Харькова, в которую попала бомба ФАБ-500. Правоохранители отобрали образцы ДНК у родственников.
Об этом рассказал глава следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов. По его данным, от попадания по девятиэтажке пострадали двадцать человек, в том числе ребенок. 70-летняя женщина, которую достали из-под завалов раненой, скончалась в больнице.
Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Также Болвинов сообщил, что еще одна бомба, предварительно ФАБ-250 с УМПК, упала на стадионе посреди многоэтажек в Салтовском районе. По данным главного следователя Харьковщины, там погибла женщина, которая выгуливала собаку (ранее в пресс-службе ХОВА и облуправлении Нацполиции информировали о погибшем мужчине).
Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Фото: Сергей Болвинов/Facebook
Напомним, в Харькове после 15:20 прозвучали две серии взрывов. По данным облпрокуратуры, ВС РФ ударили по Харькову и пригороду. Враг выпустил восемь авиабомб, предварительно ФАБ с УМПК, с трех самолетов Су-34. Две бомбы упали в Циркуновской громаде. Еще шесть попаданий зафиксировали в Харькове — Шевченковском, Киевском, Салтовском и Немышлянском районах. По данным облуправления Нацполиции, в Киевском районе бомба ФАБ-500 попала в девятиэтажный дом. Разрушены пять этажей. Под завалами оказались жильцы. Одна жительница дома скончалась в больнице. На месте другого попадания в Киевском районе начался пожар на базе отдыха. В Немышлянском районе произошел взрыв вблизи хлебозавода. Погибла женщина. В результате удара по Салтовскому району повреждены спортплощадка, детсад, окна в многоквартирных домах и супермаркет. От осколочных ранений скончался мужчина. Известно всего о 31 пострадавшем от атаки. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по хлебозаводу также прилетела бомба ФАБ-500.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авиаудар, северная салтовка, Сергей Болвинов, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 24 сентября 2024 в 19:42;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Один человек может находиться под завалами девятиэтажки на Северной Салтовке в Киевском районе Харькова, в которую попала бомба ФАБ-500. Правоохранители отобрали образцы ДНК у родственников.".