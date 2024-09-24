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У Харкові прибирають сміття після удару і закривають вікна в пошкоджених домах

Події 21:01   24.09.2024
Олена Нагорна
У Харкові прибирають сміття після удару і закривають вікна в пошкоджених домах Фото: пресслужба Харківської міськради

26 будівель отримали пошкодження у Київському, Салтівському та Немишлянському районах Харкова внаслідок авіаудару вдень 24 вересня. Загалом нарахували понад 700 вибитих вікон.

Як розповіли у пресслужбі міськради, комунальники усувають наслідки цієї атаки. У Київському районі прибирають бите скло, габаритне сміття, гілки та закривають віконні контури, у Салтівському – прибирають пошкоджені дерева та закривають вибиті вікна. Доми в усіх трьох районах обстежують на наявність пошкоджень.

Мер Ігор Терехов повідомив, що поруч із дев’ятиповерхівкою на Північній Салтівці, в яку влетіла бомба ФАБ-500, працюють міжнародні партнери – у них можна отримати теплі ковдри, гігієнічні набори та листи OSB, якщо хтось може закрити вікна самостійно. Також поряд із будинком організований пункт харчування.

25 вересня у найближчій школі працюватиме виїзний ЦНАП – прийматиме заявки для реєстрації у «Дії» пошкодженого майна.


Фото: пресслужба Харківської міськради

Нагадаємо, у Харкові після 15:20 пролунали дві серії вибухів. За інформацією облпрокуратури та облуправління Нацполіції, три літаки Су-34 випустили вісім авіабомб. Дві впали у Циркунівській громаді, по дві – у Київському та Салтівському районах Харкова, по одній – у Немишлянському та Шевченківському районах. У Київському районі бомба ФАБ-500 влучила у дев’ятиповерхівку, були зруйновані п’ять поверхів. 70-річна мешканка будинку померла у лікарні, 20 людей постраждали. На місці іншого влучення у Київському районі розпочалася пожежа на базі відпочинку. У Немишлянському районі (Кулиничі) прилетіло поблизу хлібозаводу – загинула співробітниця, ще вісім працівників постраждали. Начальник ХОВА Олег Синєгубов повідомив, що по хлібозаводу також вгатили ФАБ-500. Внаслідок удару по Салтівському району пошкоджені спортмайданчик, дитсадок, вікна у багатоквартирних будинках та супермаркет. Там загинула жінка і ще дві людини отримали поранення. У Шевченківському районі авіабомба впала у лісосмузі. Загалом відомо про 34 постраждалих.

Автор: Олена Нагорна
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  • • Дата публікації матеріалу: 24 Вересня 2024 в 21:01;

  • Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "26 будівель отримали пошкодження у Київському, Салтівському та Немишлянському районах Харкова внаслідок авіаудару вдень 24 вересня. Загалом нарахували понад 700 вибитих вікон.".