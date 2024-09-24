В Харькове убирают мусор после атаки РФ и закрывают окна в поврежденных домах

26 зданий получили повреждения в Киевском, Салтовском и Немышлянском районах Харькова в результате авиаудара днем 24 сентября. Всего насчитали более 700 выбитых окон.

Как рассказали в пресс-службе горсовета, коммунальщики устраняют последствия этой атаки. В Киевском районе убирают битое стекло, габаритный мусор, ветки и закрывают оконные контуры, в Салтовском — убирают поврежденные деревья и закрывают выбитые окна. Здания во всех трех районах обследуют на наличие повреждений.

Мэр Игорь Терехов сообщил, что рядом с девятиэтажкой на Северной Салтовке, в которую влетела бомба ФАБ-500, работают международные партнеры — у них можно получить теплые одеяла, гигиенические наборы и листы OSB, если кто-то может закрыть окна самостоятельно. Также рядом с домом организован пункт питания.

25 сентября в ближайшей школе будет работать выездной ЦПАУ — принимать заявки для регистрации в «Дії» поврежденного имущества.



Фото: пресс-служба Харьковского горсовета

Напомним, в Харькове после 15:20 прозвучали две серии взрывов. По информации облпрокуратуры и облуправления Нацполиции, три самолета Су-34 выпустили восемь авиабомб. Две упали в Циркуновской громаде, по две — в Киевском и Салтовском районах Харькова, по одной — в Немышлянском и Шевченковском районах. В Киевском районе бомба ФАБ-500 попала в девятиэтажку, были разрушены пять этажей. 70-летняя жительница дома скончалась в больнице, 20 человек пострадали. На месте другого попадания в Киевском районе начался пожар на базе отдыха. В Немышлянском районе (Кулиничи) прилетело вблизи хлебозавода — погибла сотрудница, еще восемь работников пострадали. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил, что по хлебозаводу также били ФАБ-500. В результате удара по Салтовскому району повреждены спортплощадка, детсад, окна в многоквартирных домах и супермаркет. Там погибла женщина и еще два человека получили ранения. В Шевченковском районе авиабомба упала в лесополосе. Всего известно о 34 пострадавших.