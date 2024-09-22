Терехов рассказал о судьбе 16-этажки в Харькове, поврежденной ударом ФАБ-250

Шестнадцатиэтажка в Шевченковском районе Харькова, возле которой вечером 21 сентября упала российская авиабомба, получила очень серьезные повреждения, но ее постараются восстановить ее как можно быстрее, сказал мэр Игорь Терехов в эфире нацмарафона.

«Один дом очень серьезно пострадал, есть смещение конструктива здания. Поэтому сегодня работаем для того, чтобы закрыть контуры. Будем работать с экспертами, чтобы как можно быстрее восстановить этот дом», — подчеркнул Терехов.

Всего от авиаатаки, по его данным, получили повреждения 18 домов. Сейчас соответствующие службы проверяют коммуникации вблизи места «прилета», в некоторых домах и подъездах уже восстановили электро- и водоснабжение.

«Очень много людей обратилось за помощью с ранениями. К сожалению, мы имеем в настоящее время двух людей, которые в очень тяжелом состоянии находятся в городской больнице», — добавил городской голова.

Напомним, взрывы прогремели в Харькове около 23:00 21 сентября. В облпрокуратуре проинформировали, что вражеский самолет Су-34 выпустил три авиабомбы, предварительно ФАБ-250. Две долетели до Харькова, третья упала в Малоданиловской громаде. В Шевченковском районе Харькова попадание зафиксировали в пяти метрах от 16-этажки. По данным облуправления Нацполиции, были повреждены фасад и окна 16-этажки, из нее эвакуировали более 80 жильцов. Четыре машины перед домом сгорели полностью, еще 21 повреждена. Утром начальник ХОВА Олег Синегубов проинформировал, что из-за удара пострадал 21 человек, в том числе 17-летний парень, 17-летняя девушка и 8-летняя девочка. Восемь человек госпитализированы, состояние двоих из них (17-летнего парня и 39-летней женщины) тяжелое, шестерых — среднее.