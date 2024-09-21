Взрывы слышны в Харькове: Терехов сообщает о «прилете» в многоэтажку
Около 23:00 в Харькове раздались взрывы.
Мэр города Игорь Терехов призвал быть осторожными.
Глава ХОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли удар по Харькову.
Начальник Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщал о пусках вражеских КАБов.
Позже Терехов предварительно сообщил о «прилете» в многоэтажку.
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- • Дата публикации материала: 21 сентября 2024 в 23:05;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Около 23:00 в Харькове раздался взрыв.".